Le iniziative del 25 Aprile. Salta il pranzo con la ‘gluppa’

Quello di domani, per quanto solenne, sarà un 25 Aprile, mesto per via del lutto nazionale che accompagnerà, fino a sabato, l’estremo saluto a Papa Francesco. Sulle celebrazioni dell’80esimo anniversario dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, volendo osservare uno stile sobrio e consono alle circostanze, l’amministrazione comunale, in accordo con le associazioni, ha snellito il proprio programma rimandando all’anno prossimo la prima edizione del "pranzo con la gluppa partigiana". Novità del 2025, il "pranzo al sacco" era stato pensato come un momento conviviale, da vivere nel luogo dedicato alla Resistenza insieme alla musica di Joe Castellani. "Un bel momento di partecipazione, che prevedeva musica e divertimento, e sarà riproposto il prossimo anno" osserva il sindaco Andrea Biancani.

Cosa prevedono le celebrazioni di domani? Si parte alle ore 9, con la messa in memoria dei caduti per la libertà in Cattedrale. Alle 10, seguirà la deposizione delle corone al Sacrario di piazzale Collenuccio da cui, alle 10.15, partirà il corteo verso il monumento alla Resistenza, in piazzale Falcone e Borsellino. Qui, alle 10.30, si terrà la cerimonia istituzionale promossa dal Comune con gli interventi del sindaco Biancani, di rappresentanti delle associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Anpi Pesaro - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; di rappresentanti degli studenti e del Forum Giovani di Pesaro. La cerimonia sarà arricchita dalle note di Associazione LiberaMusica, Marconi School Music e Banda di Candelara. A Borgo Santa Maria, alle 9.30, si terrà la celebrazione della "santa Messa Regina" nella Chiesa di Borgo Santa Maria e a seguire, alle 10.30, il corteo sfilerà fino al monumento in via Borgo Santa Maria. Oggi, alle ore 17.30 nella sala del Consiglio Comunale verrà presentato il libro di Daniele Susini "Vittime e carnefici. Le stragi nazifasciste lungo la Linea Gotica orientale". L’autore dialogherà con Marco Labbate, vicedirettore di Istituto di storia contemporanea Iscop.