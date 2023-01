Le lanterne dalle stelle alle stalle Resta solo un mucchio di plastica

Ricordate le lanterne luminose? Quelle in plastica che hanno decorato sia via Branca nel 2020 che viale Trieste nel 2021? Non brillano più. "Vogliamo parlare della triste fine delle lanterne? Da due anni sono ammucchiate nel cortile esterno del Centro operativo del Comune – attacca Alessandro Bettini, consigliere del Quartiere centro, incredulo davanti al ritrovamento –. Vergognoso. Quanto sono costate, piuttosto? Le “pacchianerie di plastica“, così vennero salutate sui social dai pesaresi, avviliti dall’allestimento che avrebbe “illuminato“ l’estate “di mezzo“ ai due lockdown aspettano di essere smaltite. Difficile del resto immaginare un destino diverso viste le critiche feroci che raccolsero in città". In effetti, al tempo più dei social, fu lapidario il commento della storica dell’arte Grazia Calegari, la quale, senza mezzi termini definì l’allestimento "favolette senza una idea portante".

Per chi non ricorda la storia di queste lanterne è necessario risalire a luglio 2020, quando eravamo appena usciti dal primo pesantissimo lockdown. Le temperature estive avevano allentato la morsa del Covid che sarebbe tornata poi a mordere a settembre dello stesso anno, con i casi che nel Paese, in poche settimane, superarono quota 10mila. Ecco da luglio ad ottobre, le lanterne restarono accese con l’intenzione, da parte dell’amministrazione comunale, di "ravvivare gli animi" dei pesaresi, tornati per le strade, durante l’estate di mezzo. Sono state 400 le lanterne protagoniste del progetto comunale per illuminare le vie Rossini, Mazzolari, San Francesco, Zongo, Branca, Tebaldi, Giovannelli, Pedrotti e in Corso XI Settembre. Poi, l’estate 2021 sono comparse in viale Trieste per poi finire, una volta dismesse nel cortile del Centro operativo. "Tutto al contrario di quello che dovrebbe essere – sbotta Bettini –. Ironia della sorte, quindi, pensando a quanto successo questo dicembre, in tempi di Covid, in città abbiamo visto l’estate illuminata da 400 lanterne e il Natale “spento“".

Solidea Vitali Rosati