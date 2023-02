Le lodi del sindaco ai ragazzi: gesto straordinario e coraggioso

"Complimenti alla professoressa e agli alunni del Mamiani che 48 ore fa sono intervenuti prontamente per difendere una donna aggredita dal compagno durante una lite al San Decenzio – è il commento del sindaco Matteo Ricci –. E’ stato un gesto straordinario e molto coraggioso, che dimostra il loro grande senso di civiltà e comunità. Un valore che va insegnato in tutte le scuole, tramandato nella cultura, diffuso da chi esercita responsabilità pubbliche. Davanti al grido d’aiuto – continua Ricci – non sono rimasti indifferenti e non si sono voltati dall’altra parte, segno che le nuove generazioni sono molto attente e sensibili. Nei prossimi giorni vorrei incontrarli per consegnare loro il “plauso della città”. Che il loro gesto sia d’esempio per i loro coetanei, ma anche per tanti adulti". Poi conclude: "Non dobbiamo abbassare mai la guardia sulla violenza contro le donne. È una piaga della società, che va vinta anche attraverso i giovani". La consigliera Anna Maria Mattioli, membro della Commissione donne elette, si unisce al coro di encomi per i giovani, l’insegnante, ma aggiunge alcune perplessità: "L’episodio di violenza di ieri al San Decenzio non può lasciarci indifferenti e inermi. Il gesto altruista dei ragazzi e della sua insegnante oltre a risolvere nell’immediato una situazione di vero pericolo per la donna maltrattata dall’uomo in auto, ha fatto di contro emergere un interrogativo preoccupante per la tutela delle donne maltrattate". La Polizia ha segnalato il caso in Procura, ma non sono ancora pervenute querele. "Mi interrogo se e come si possa intervenire perché queste azioni di violenza subita non debbano ripetersi". Ieri il preside Lisotti ha voluto incontrare la classe evidenziando il bel gesto e soprattutto la lucidità mostrata dai quindicenni e dall’insegnante nel gestire la delicatissima situazione.