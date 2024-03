Le logiche della politica e i suoi cortocircuiti diventano spettacolo

Domani alle ore 21,15 al Teatro Bramante di Urbania torna la stagione di prosa curata da Amat in collaborazione col comune di Urbania, con lo spettacolo ‘Le Volpi’, con il volto noto del piccolo schermo Giorgio Colangeli, affiancato da Antonella Attili e Federica Ombrato. La pièce, di Lucia Franchi e Luca Ricci (Kilowatt Festival), è ambientata nella provincia italiana e indaga le logiche della politica e i suoi cortocircuiti, attraverso una vicenda che affronta il tema della corruzione, con un trio di interpreti eccezionali a renderla scorrevole e piacevole. La trama ci porta nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè in un’assolata domenica di agosto, dove si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Tutto intorno i pensieri volano al mare e alle vacanze ma restano da mettere in ordine alcune faccende che interessano i protagonisti della storia. Davanti a un vassoio di biscotti vegani, si confessano appetiti e interessi, si parla.di accordi, favori e incarichi. Ma i tre attori lasciano il ruolo di vera protagonista della vicenda alla provincia italiana, quale microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Morbidamente, si scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche piccolo tornaconto, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica. La corruzione è proprio questo concedere a se stessi lo spazio di una impercettibile eccezione. Prevendite biglietti da 8 a 15 euro presso biglietterie e canali online del circuito vivaticket. Al teatro Bramante domani la biglietteria sarà aperta dalle ore 19.

Giovanni Volponi