Le mafie e l’omertà Tutti i danni che fa il silenzio

Molto spesso, quando sentiamo parlare di mafia, la cosa che ci viene più facile collegare ad essa è l’omertà; ma di cosa si tratta precisamente? L’omertà è ciò che impedisce alle persone di esprimersi riguardo a quello che sanno o che hanno visto, soprattutto in riferimento ad atti criminali; scelgono di stare in silenzio per paura di essere minacciati, perseguitati o addirittura uccisi. Con il passare degli anni la mafia è diventata sempre più potente e con essa è cresciuta anche l’omertà e la decisione di non parlare sembra cosa da niente quando in realtà ostacola le ricerche dei colpevoli degli atti criminali. Molte persone facendo il voto del silenzio convincono loro stesse di essere innocenti nell’esecuzione di un determinato crimine, ma ben si sa che ciò non è affatto vero, infatti facendo testimonianze false oppure non testimoniando affatto si arriva ad ostruire la strada delle indagini e ciò porta ad un altro reato. Purtroppo ancora oggi esistono tante forme di omertà che talvolta sembrano non essere legate alla mafia, ma che in realtà lo sono. Quindi quando decidiamo di tirarci indietro per salvare noi stessi dobbiamo sapere che stiamo assecondando associazioni mafiose, perché anche il silenzio è mafia.

Sofia Carallo,

classe 3ªB