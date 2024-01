Le mamme fanno arrestare il pusher dei ragazzini

Ad alcune mamme fanesi non piaceva che quell’uomo spacciasse cocaina ed eroina nel parco dove loro portano da sempre a giocare i figlioletti. Per questo l’hanno fatto arrestare. E’ successo venerdì intorno alle 14 in fondo a via Della Colonna, in quell’area verde (zona Aeroporto) recentemente dotata di giochi e montagnole, dove le famiglie portano i piccoli a divertirsi. Ma pochi giorni fa quelle mamme si sono accorte della losca presenza di un giovane nordafricano, che arrivava lì in auto (risultata a noleggio) per incontrare i clienti senza neppure preoccuparsi di essere visto, alla luce del sole. Le mamme però non sono rimaste a guardare e hanno chiamato il 112. In manette è finito così un tunisino di 30 anni con precedenti, bloccato al termine di un intenso pomeriggio, documentato. Quando i poliziotti lo hanno fermato, addosso aveva 8 grammi di eroina, 5 di cocaina e 200 euro di ’guadagno’. Immediate sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio. Ieri la direttissima davanti al gip di Pesaro, dove l’uomo, residente in Campania, ha patteggiato 1 anno e 4 mesi. Pena sospesa, è già libero.

ti.pe.