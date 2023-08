Le mamme in trincea "Non chiudete Pediatria Ecco cosa ho rischiato con il mio bambino"

Pediatria rischia di chiudere e andare a Fano? Le mamme si mobilitano un’altra volta, come fecero ai tempi del Covid, quando ugualmente il reparto del San Salvatore fu riservato per mesi e mesi solo alle donne positive al virus. E dunque si andava a partorire a Fano. Situazione che sembra potersi ripresentare, stavolta legata al complesso meccanismo di costruzione del nuovo ospedale. Tra chi è pronto a mobilitarsi di nuovo c’è Eleonora Bassi, mamma di due figli, che prima di tutto vuole precisare: "In entrambe le città i medici, gli infermieri e il personale sono bravissimi. Io ho avuto un figlio sia a Pesaro che a Fano, per cui sono testimone di ciò. Quello che però mi lascia sgomenta è il ritorno ad una situazione del genere dopo tutte le battaglie che noi mamme abbiamo fatto per riportare quei reparti anche qui – puntualizza –. Quando hanno riaperto i reparti non c’è stata tutta questa comunicazione, forse perché si sapeva che li avrebbero spostati di nuovo". La notizia di questi giorni la definisce "Un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché non si tratta solo di reparti che interessano noi donne ma di quelli che interessano i bambini – prosegue – che sono i più bisognosi di aiuto immediato in quanto più delicati". Eleonora poi ci racconta della sua esperienza, vissuta con il suo piccolo quando quest’ultimo aveva poco più di un anno: "Mio figlio aveva le convulsioni, all’epoca il reparto di Pesaro era chiuso, così è stato stabilizzato a Pesaro per poi metterci su un’ambulanza in direzione Fano, in orario di punta per il traffico. Erano le 18 e quindi tutto il tratto di Fosso Sejore era bloccato, per non parlare dell’Arco di Augusto. Così io che abito a Pantano, dove ho preso casa per essere vicina ad ogni servizio, ho visto l’ambulanza arrivare da me in 5 minuti ma poi ne ho passati 30 nel traffico per arrivare a Fano… fortunatamente poi è andato tutto bene".

La vicenda però non termina qui: "Sono poi dovuta ritornare a Fano per una serie di controlli e accertamenti legati alle sue convulsioni e questo voleva dire tra andata e ritorno, solo per spostarmi, impiegare un’ora di tempo (almeno) con tutte le conseguenze del caso, ovvero permessi lavorativi, ritardi". C’è infine un’altra puntualizzazione che Eleonora vuole fare: "Quando chiusero pediatria molte mamme pesaresi andavano a Rimini piuttosto che a Fano e io, conoscendo sia Pesaro che Fano, ho lottato affinché rimanessero qui. Ora, se chiudono Pesaro, andranno tutte a Rimini". Da qui si allinea al movimento di protesta che sta nascendo: "Ho pubblicato alcuni articoli sui miei social e subito ho ricevuto messaggi di persone pronte a farsi sentire. Se si dovrà manifestare o raccogliere firme io ci sarò e sarò in prima linea".

Teobaldo Bianchini