Le mamme scendono in strada "Non vogliamo partorire a Fano" Ma il caso Pediatria non è un derby

di Teobaldo Bianchini

Oltre al ritorno attivo sui social del gruppo Facebook "Ripristino Reparti GinecologiaOstetricia e Pediatria al San Salvatore di PS" (nato dopo lo spostamento dei reparti materno-infantili in periodo pandemico) che conta circa 800 persone, si sono riunite su un gruppo whatsapp una trentina di mamme pesaresi che, in videochiamata, hanno espresso il loro dissenso verso la possibilità di rivedere quei reparti tornare a Fano. Mamme che sono pronte a protestare sabato alle 11 davanti all’ospedale San Salvatore di Pesaro ma che, come ha fatto notare l’unico papà presente durante la videochiamata, non vogliono che questa venga ritenuta solo una protesta politica. "Molti parlano di un problema creato dalla Regione, ma a noi questo non interessa. Non è una questione di colore politico, ci interessa solo della salute dei nostri figli", ha affermato Roberto Dell’Olio. Tra le mamme la prima a prendere parola è stata Deborah Bardeggia, fondatrice del gruppo Facebook: "Lo creai tre anni fa per capire perché, quasi in sordina, con la scusa del Covid, ci privarono dei reparti di ostetriciaginecologia e pediatria. Molti pesaresi non hanno trovato ragione sul perché la scelta fosse ricaduta proprio su quei reparti. I primi ad essere spostati ma gli ultimi a tornare, a differenza di altri reparti trasferiti durante la pandemia ma subito ripristinati. Abbiamo lottato, li abbiamo riavuti e ora si ripresenta la questione. Inoltre a Pesaro ci sono chirurgia, trasfusionale, urologia che sono reparti fondamentali in caso di emergenze. A Fano non c’è un reparto di chirurgia H24, ciò significa che se ci fosse necessità durante la notte o nei festivi verrebbe contattata un’equipe chirurgica reperibile. Questa penso sia la motivazione principale che ha portato le donne a partorire a Rimini anziché a Fano negli ultimi due anni. Perché quindi spostano quei reparti da Pesaro a Fano? Nel 2020 le perplessità erano le stesse di adesso. Domande alle quali non ho mai ricevuto risposta". E sulle tempistiche ha aggiunto: "Hanno effettuato il sopralluogo il 16 agosto sperando magari che ciò non venisse notato. Ma davvero ci credono così ingenue?"

Sulla questione chirurgia ha aperto una parentesi anche Laura Marmouset, un’altra mamma: "A Pesaro da poco si è creata chirurgia pediatrica, a Fano non sono attrezzati per questo. Ciò vorrebbe dire toglierla di nuovo?". Poi incalza Eleonora Bassi: "Verrebbe meno anche il pronto soccorso pediatrico e, se non c’è, questo vuol dire che il pronto soccorso dell’ospedale ci manderà a Fano perché non accolgono bambini". Problemi che però riguardano anche le donne, come fa notare Simonetta Mari: "Io ho 60 anni, quindi i miei figli sono ormai adulti, ma questo spostamento è un problema anche per noi donne. Avere il reparto di ostetricia a Pesaro ha la sua importanza, siamo la seconda città della regione. Non è che da Ancona questi reparti li spostano a Jesi". Sulla questione delle strutture è intervenuta anche Giulia Festa: "Ho partorito 3 anni fa a Fano e non ci tornerò mai più per partorire. Sono stata 6 giorni in ospedale e nella mia stanza non c’era la doccia. L’unica che ho fatto è stata durante il travaglio in sala parto ed era pure malfunzionante. E’ una struttura vecchia, io la sconsiglio, anche se non per il personale". Un’altra mamma, Veronica Gasparri, la stessa posizione: "Io sono incinta di 7 mesi, partorirò a novembre e non so dove onestamente… sicuramente però non a Fano".

Infine Alberta Iurlaro ha riportato l’attenzione sul reparto pediatria e sul pronto soccorso pediatrico: "Due anni fa mio figlio ha avuto un’emergenza e pensavamo che un minimo di pronto soccorso pediatrico ci fosse, invece ci hanno mandato a Fano, dove abbiamo aspettato per ore e quando finalmente lo hanno visitato, vista l’urgenza, ci hanno mandato con l’ambulanza ad Ancona. Fortunatamente poi si è sistemato tutto, ma se fosse stata ancora più grave la situazione? Noi stiamo rischiando sulla pelle dei bambini! Perché se la strada è bloccata e c’è un’emergenza come si fa?". Insomma, esattamente come tre anni fa, lo spostamento dei reparti materno-infantili torna a far discutere e non poco. Domande, perplessità, dubbi, proteste… un tuffo nel passato che molte mamme avrebbero preferito evitare.