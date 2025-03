Le manifestazioni in città. Torna Popsophia in piazza ma addio al CaterRaduno: "Ci costava 170mila euro"

Cinquanta eventi per il dopo Capitale della Cultura. Dal Meeting delle Città della Musica Unesco di aprile, fino al concerto di Giorgia alla Vitrifrigo Arena di dicembre. Una "città che non dorme mai" nelle parole del vice sindaco Daniele Vimini. Ieri, alla conferenza di presentazione degli eventi 2025 promossi dal Comune, il sindaco Andrea Biancani ha sottolineato che "rispetto al passato, abbiamo corso per l’annuncio del cartellone, così da favorire anche il lavoro degli operatori turistici". Tante le conferme, a partire dai grandi contenitori: Festival del Cinema, Miralteatro d’Estate, Rof, Gad, Benelli Week. Presente anche il KUM di Recalcati che si sdoppia in un’anteprima estiva e il festival vero e proprio previsto a ottobre. Tra le novità, il ritorno in piazza di Popsophia e la riapertura della Rocca per il cinema sotto le stelle. Assenza di peso quella del CaterRaduno che non viene confermato dopo le tre edizioni pesaresi.

"Abbiamo deciso di dare una linea rispetto all’offerta che la città mette a disposizione – spiega Biancani – e il CaterRaduno con 170.000 euro di impegno per il Comune costava troppo. Ci siamo focalizzati su tanti eventi diversi che coinvolgano famiglie, da un lato, e un pubblico alla ricerca di appuntamenti di qualità, dall’altro. Baia Flaminia sarà meno impegnata e verrà sfruttata per iniziative più ragionate". Sui luoghi, per Vimini "si è individuato un focus principale su piazza del Popolo, con il tradizionale palco della Mostra del Cinema e la Biosfera nella sua attuale collocazione". Il Miralfiore viene riconfermato come sede estiva (Marcorè, Minghi, Celestini, Concato, tra gli ospiti attesi). "Scommetteremo anche su piazzale Collenuccio – nota l’assessore – con l’obiettivo di convogliare gli eventi su un asse centrale che porta verso il mare". Un programma che potrà ampliarsi ad altre iniziative.

Secondo il sindaco "il Teatro Rossini è utilizzato tutto l’anno ma non lo sono ancora Auditorium e Vitrifrigo. Si tratta di contenitori che città simili o vicine alla nostra sono ben lontane da avere. La strada è ora quella di sfruttarli di più, come dimostrano gli oltre venti appuntamenti già annunciati pochi giorni fa".

"L’anno che ci lasciamo alle spalle è stato fondamentale perché ha permesso a tanti di scoprire le potenzialità di Pesaro – dichiara Vimini – e lo dimostrano i dati dei flussi, anche interni alla regione, con visitatori che arrivano in città, magari rimanendoci qualche giorno". Agnese Trufelli, direttrice Confcommercio Marche Nord osserva che "dopo il calendario presentato la settimana scorsa, il nuovo cartellone aggiunge ulteriore attrattiva alla città dopo l’anno da Capitale. Gli eventi servono per farci conoscere, ma soprattutto per generare economia nel territorio".

Verrà mantenuta la navetta verso Gabicce e il trenino per Gradara. "Inseriremo nella programmazione cittadina anche gli eventi di Gradara e Gabicce per presentare assieme l’offerta di una “città estesa” della Riviera e del San Bartolo", annuncia Biancani. Davide Ippaso, direttore Confesercenti Pesaro, nota che "è un passo in una direzione da tempo auspicata. Una rete che valorizza il territorio del Parco può essere la base di una strategia che permetterà di raggiungere una clientela maggiormente diversificata".