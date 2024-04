Le maratone didattiche. Duecento studenti disegnano il futuro in una 3 giorni no stop

Tre giorni no-stop di maratone didattiche con l’obiettivo di far nascere idee direttamente dalle menti delle giovani generazioni per un futuro digitale, tecnologico e sensibile alle tematiche ambientali. È l’obiettivo di WAYouth, la no-profit composta da più di 60 giovani under-25 provenienti da tutto il Paese e che porterà a Pesaro, tra aprile e dicembre, oltre 200 giovani studenti e studentesse delle scuole superiori italiane che tracceranno le idee per un futuro migliore.

Arte, natura e tecnologia sono le parole chiave che anticiperanno il lavoro dei ragazzi e delle ragazze che, proprio nell’anno da Capitale della Cultura, ben si intersecano con gli ideali della città.

Due circuiti dei cinque totali sono già stati portati a termine, il secondo si è concluso proprio ieri a palazzo Gradari, mentre i prossimi appuntamenti sono previsti per l’8-10 maggio, 16-18 ottobre, 11-13 dicembre. Ogni tappa partirà dalla dimensione territoriale della città di Pesaro fino poi a spostarsi su grandi temi di ampio respiro, culminando nell’ultimo evento di dicembre che avrà una portata nazionale e si svolgeranno nelle cornici di Palazzo Gradari e Palazzo Mazzolari.

Presenti alla mattinata anche il vicesindaco Daniele Vimini e Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro 2024 che si sono dimostrati "felici dello sviluppo generale di questo progetto che rientra pienamente nelle corde e nella visione di Pesaro 2024. Durante questi eventi i giovani sono chiamati a confrontarsi e relazionarsi per elaborare nuove idee. Quello che ci aspettiamo da questo percorso è un patrimonio per Pesaro e per il suo futuro – hanno detto Straccini e Vimini –. WAYouth sposa le tematiche di Pesaro Capitale della Cultura 2024 ed è orientata a sviluppare delle progettualità di creazione di laboratori concentrati nel coinvolgimento dei giovani, riflettendo su argomenti che afferiscono alla cultura e a temi ambientali e tecnologici.

Sean Lo Prinzi, presidente di WAYouth, ha invece parlato di una lente "attraverso cui i giovani possono imparare a guardare al passato, al presente e al futuro. Crediamo sia di estrema importanza che le nuove generazioni osservino la realtà con occhio critico, esprimendo cittadinanza attiva. Nonostante la nostra attività sia itinerante su scala nazionale, è fortemente legata allo sviluppo dei territori: abituare gli studenti e le studentesse a mettere in rapporto i propri paesi, province e città con il resto del mondo è lo strumento attraverso il quale perseguiamo la nostra visione, tentando di scatenare una virtuosa reazione a catena per contaminare l’intero sistema scolastico nazionale".

Partner dell’iniziativa è la Fondazione Wanda Di Ferdinando, che dal 2003 opera sostenendo iniziative di interesse umanitario quali assistenza, soccorso, protezione di esseri umani, con particolare riferimento ai bambini. "Sosteniamo con fiducia il percorso che WAYouth propone e che promuove una consapevolezza giovanile volta ad incidere nelle città che abitiamo – ha continuato Federica Maria Panicali, presidente dell’associazione -. Si tratta di investire, insieme, in un processo di medio termine che si intreccia, allargando la prospettiva, con una questione urgente di giustizia intergenerazionale".