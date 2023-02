"Le Marche in vetrina e un aiuto agli alluvionati"

Lo scorso ottobre Acqualagna Tartufi si è fatta portavoce della lodevole iniziativa “We Love Cantiano”: in seguito alla tragica alluvione che ha colpito il comune di Cantiano, l’azienda ha deciso di mobilitarsi e di avviare un’iniziativa tesa a rafforzare i legami con i territori alluvionati.

In particolare, ha deciso di inserire nel proprio shop-online www.tartufiesapori.com tre prodotti tipici di Cantiano, come il vino di visciole, la confettura extra di visciole e le amarene. A distanza di soli 4 mesi e dopo il grande successo online riscontrato sui prodotti di Cantiano, abbiamo deciso di proporre ai nostri clienti, lo shop online è arrivato a servire 10mila clienti, oltre 40 prodotti di eccellenza enogastronomica della Regione Marche.

"Abbiamo aperto una sezione apposita “Prodotti tipici delle Marche” consapevoli – spiega il direttore marketing Davide Possanzini – che alcune prelibatezze alimentari sono spesso sconosciute al di fuori del nostro contesto territoriale ed andrebbero maggiormente valorizzate. Ci rendiamo conto che il nostro negozio in piazza ad Acqualagna funge da vera e propria cartina di tornasole per il nostro shop online: i turisti italiani e stranieri che visitano Acqualagna sono spesso incuriositi dai tantissimi prodotti marchigiani che trovano nelle nostre vetrine. Certo in negozio puntiamo molto alla degustazione ed all’assaggio di tali eccellenze, solo così possiamo farle conoscere ed apprezzare. Nello shop online stiamo facendo il massimo sforzo possibile per incuriosire il cliente attraverso il racconto dei sapori e della storia che appartengono a questi specifici prodotti. Non basta inserire una bella foto di un prodotto per provocarne un successo in rete, bisogna essere rigogliosi e creativi nella parte narrativa in modo da trasmetterne l’emozione gustativa corretta e non deludere le aspettative finali del consumatore. Pensiamo ad esempio ai sapori armonici dell’olio extra vergine di oliva di Cartoceto con sensazioni variegate di fruttato verde, dolce, amaro e piccante, con retrogusto di mandorla verde e carciofo. Solo esperienze gustative variegate ed armoniche fanno diventare un prodotto una eccellenza gastronomica tipica di un determinato territorio ed il tartufo bianco e nero pregiato di Acqualagna ci ha aiutato molto negli anni ad affinare il nostro palato".

Così, solo, per citare qualche esempio, Acqualagna tartufi vuole essere vetrina anche di "Casciotta d’Urbino, formaggio di fossa dell’alto pesarese, pasta di campofilone, paccasassi del Conero, lonzetta di fico, ciauscolo marchigiano, crostino marchigiano. E – conclude Possanzini – di prodotti con una storia come il Liquor d’ulivi: probabilmente si tratta del più antico liquore marchigiano, già esistente nel 1300 poiché veniva citato da Dante Alighieri nel XXI canto del Paradiso della Divina Commedia. Seguendo un’antica ricetta, il liquore è ricavato dall’infusione di foglie e corteccia d’ulivo in alcol, a cui vengono aggiunti aromi naturali, attraverso un processo di lavorazione tradizionale che dura alcuni mesi. Il risultato è sorprendente e non smette mai di stupire per le sue virtù digestive, di colore ambrato, dal dolce sapore balsamico, con un leggero sottofondo amarognolo. Vogliamo inserire in rete le piccole produzioni marchigiane meritevoli di una più larga diffusione commerciale. Produciamo tartufo ma la nostra piattaforma e-commerce è aperta alle altre eccellenze"

d. e.