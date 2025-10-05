Le Marche perdute: "Una sconfitta pesante. Ed è peggio del 2020"

Oriano Giovanelli, ex parlamentare, ex sindaco di Pesaro e ora consigliere comunale a Urbino: il ritorno di Matteo Ricci a Bruxelles era cinicamente scontato o ci si poteva aspettare qualcosa di diverso dopo la campagna elettorale?

"Penso che fosse un patto non detto. Non ci trovo nulla di male che abbia optato per il seggio europeo, come ricordava Ceriscioli è più coerente rispetto alla sua natura. Ho più dubbi sulla sua volontà di coordinare l’opposizione, cosa che va lasciata alla libera dialettica dei gruppi consiliari e dei partiti".

Insomma, non lo vede come regista?

"No".

Proviamo a fare una lettura: Ricci in questi anni ha dato l’assalto alle altre leadership del Pd, non ne ha fatto emergere di nuove ed è rimasto solo. Ora che se ne va, non lascia niente.

"Questa è una dinamica interna al Pd che non è più il mio parito. Io la leggo così: dopo la sconfitta di Mangialardi del 2020, il Pd ha la reponsabilità di non aver elaborato un’analisi delle ragioni di quel risultato e di essere arrivato alle elezioni di cinque anni dopo facendo leva sui buoni rapporti creati tra il gruppo Pd e i Cinque Stelle dentro il consiglio regionale, poi hanno chiamato Ricci fondando questa scelta sul nulla: siccome tu sai correre, corri. La sconfitta che ne è venuta fuori è più pesante di quella del 2020".

Addirittura?

"Sì. Parto da due elementi, di cui il primo è una vera novità non ben messa a fuoco: questa destra non ha niente a che vedere con la stagione di Berlusconi né con la ‘bolla’ salviniana, ma sa mettere radici, sa mettere insieme una squadra, rispetta i partiti di riferimento, è tutt’altro che liquida. Una destra che ha nella testa la cultura di un’organizzazione politica vera e ce l’ha grazie a Fratelli d’Italia. Questo è vero sia a livello nazionale che locale. La prova l’abbiamo avuta in provincia: nonostante Ricci fosse il candidato del territorio, ha prevalso solo nel 10% dei Comuni perché nel frattempo il centrodestra si era radicato e aveva stretto rapporti con i gruppi sociali. Dico di più: è una caratteristica che viene dalla prima Repubblica".

L’altro elemento?

"Le Marche non sono una regione di sinistra, non lo sono mai state. Le Marche sono la piccola impresa, il cattolicesimo democratico, il mondo agricolo, non sono la vecchia Liguria rossa, il vecchio Piemonte, l’Emilia delle cooperative. E la cultura marchigiana non si fa trascinare da ondate transitorie, non basta mettere il cavallo vincente se dietro non hai il carro. Se non stai dentro i luoghi in cui si forma il consenso, in una regione di questo tipo la paghi".

E invece il centrodestra si è radicato.

"Per la cultura dei marchigiani a loro viene più facile. Noi siamo diventati egemoni quando con Vito D’Ambrosio abbiamo allargato il nostro campo alla sinistra storica e alla realtà della piccola impresa. Poi ci siamo consolidati negli anni di Spacca e invece siamo andati in crisi con la crisi del modello marchigiano quando non siamo stati capaci di dare risposte. Ci stiamo meridionalizzando e quindi prevalgono interessi corporativistici e particolari che la destra ha saputo interpretare meglio di noi".

In sostanza: il centrosinistra a un certo punto non ha più capito le Marche?

"Secondo me sì, siamo andati nel pallone quando il modello marchigiano ci è scappato di mano. Vengo da una storia in cui quelle chiavi di lettura le andavamo a cercare nel dialogo con le università, con gli economisti, con i sociologi. Si è visto qualcosa del genere in questi 5 anni?".

Quindi cosa deve fare la sinistra per ripartire?

"Ritrovare la lettura di cosa sono le Marche, abbandonare qualsiasi velleità di politica liquida ma puntare su una politica che si radica. In una regione o ci sei o non ci sei. E non schifare il senso comune della gente come spesso ci capita".

In provincia e in città, invece? "Pesaro deve riprendere l’ atteggiamento collaborativo col territorio lasciando da parte il Pesaro-centrismo. E poi mantenere saldi gli elementi che ci hanno resi forti. Non ho mai nascosto le mie riserve su come è stata amministrata la città negli ultimi anni, ma sembrava che il consenso della gente mi desse torto. Stiamo logorando il rapporto col mondo del lavoro, con la parte solidale della città e con le sue realtà culturali più vive. E invece questi pilastri li dobbiamo consolidare".

Roberto Fiaccarini