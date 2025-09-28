Le Marche scelgono dove andare. Acquaroli-Ricci, l’ora della verità. L’affluenza primo banco di prova

Come aruspici e indovini, gli esperti di ogni coalizione – centrodestra, centrosinistra e liste minori – cercheranno di capire l’aria che tira interpretando i dati dell’affluenza. E’ il primo numero dal quale proveranno di cogliere i segni di ciò che sarà. Ed è interessante capire se questa campagna elettorale dura, tosta, senza esclusione di colpi e senza uno straccio di fair play farà scattare o no un’ampia mobilitazione. Per la prima volta siamo quasi da soli: oltre che nelle Marche si vota soltanto in Val d’Aosta, il che ci ha messo gli occhi di tutti addosso per mancanza di concorrenza. Diciamolo francamente: non siamo abituati a sentirci l’Ohio d’Italia o ad allargare gli orizzonti delle nostre elezioni regionali mischiandole con l’immane tragedia di Gaza. E da martedì torneremo serenamente nella nostra rassicurante e reale dimensione periferica. Ma intanto dobbiamo capire se tutto questo – l’Ohio, Gaza, la Zes, la sanità, le strade – farà correre i marchigiani alle urne oppure no.

I dati sull’affluenza. Cinque anni fa ci fu un’esplosione di votanti, un’inversione dell’inesorabile tendenza al ribasso. Andammo alle urne il 20 e 21 settembre del 2020: avremmo dovuto farlo a primavera, ma il Covid fece saltare anche le elezoni. E’ possibile che il contesto della pandemia abbia inciso anche sull’affluenza (forse anche i referendum per ridurre il numero dei parlamentari) spingendo molti più elettori ai seggi: arrivammo al 59,7% degli aventi diritto contro il 49,8 del 2015: un dato addirittura non troppo lontano da quello del 2010 (62,8%).

I numeri di nord e sud. In provincia di Pesaro Urbino gli aventi diritto sono sono 299.838. Sommandoli a quelli di Ancona si arriva a 704.137, mentre le altre tre province (Macerata, Fermo e Ascoli) arrivano a 621.552: fin troppo scontato ribadire che le elezioni regionali si decidono soprattutto al nord.

I candidati. Rispetto a cinque anni e a dieci anni fa, c’è una polarizzazione palese. Nel 2020, al di fuori dei due schieramenti principali, i Cinque Stelle correvano da soli e incassarono più dell’8%. Nel 2015 la situazione era molto più frammentata: il centrosinistra vinse ampiamente con Luca Ceriscioli davanti ai Cinque Stelle e a Francesco Acquaroli, che all’epoca era il candidato solo di Fratelli d’Italia e della Lega; quarto arrivò Gian Mario Spacca che era appena passato dal centrosinistra al centrodestra e guidava la coalizione composta da Forza Italia e la sua Marche 2020. Quest’anno centrodestra e centrosinistra hanno costruito coalizioni compatte, al di fuori delle quali ci sono altri quattro candidati: Lidia Mangani per il Partito comunista, Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana e popolare, Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). Oggi le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Poi lo spoglio. Ma l’affluenza intanto ci darà qualche indizio.