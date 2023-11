Le materie prime diventano arte: sei donne creano il loro mondo

Si inaugura domani alle 18 a Mondolfo la mostra ‘Elementi, visioni multiple di materie prime’, a cura di Simona Zava e Alessandro Barulli. Un progetto dedicato interamente all’arte contemporanea al femminile, promosso dal Comune in collaborazione con Sayato Galleria d’Arte. Ad ospitare la rassegna sarà il salone ‘Aurora’. Protagoniste Roberta Guarinoni, Angelica Lucchetti, Sonia Scaccabarozzi, Sondra Segala, Francesca Torchia e Anna Tozzi. L’evento espositivo sarà visitabile fino al 14 gennaio 2024, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12 e il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30; sempre a ingresso libero.

"La mostra, che si apre in concomitanza con la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, é un invito a dar forza a tutte le donne e a ribadire il grande potenziale sociale che l’arte custodisce come valore intrinseco – si legge nella presentazione -. Sei donne, sei artiste, alcune legate al territorio delle Marche, altre provenienti da altre parti d’Italia, ognuna con le proprie peculiarità e i propri percorsi professionali e culturali, si misurano in questa nuova esposizione, con l’obiettivo di raccontare il complesso e ricco mondo interiore che viene restituito allo spettatore grazie alle loro opere. Dalla pittura eterea di Guarinoni, alle delicate installazioni in ceramica di Lucchetti, alle raffinate opere in metallo di Scaccabarozzi, all’incontro materico di legno e juta di Segala, fino alle trame artistiche di metalli di Torchia e alle crepe incise d’oro di Tozzi, l’esposizione è un tributo all’arte al femminile e all’instancabile ricerca delle protagoniste. La materia è il filo conduttore, come elemento primordiale, tangibile, ma allo stesso tempo duttile e capace di trasformarsi ‘in altro’".

Sandro Franceschetti