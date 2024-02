Le matricole? Gli insetti stecco. Al ’Cecchi’ un mini allevamento

Tanti nuovi studenti si sono aggiunti a quelli dell’Istituto Agrario anche se, strano a dirsi, non sono umani. Infatti, i nuovi alunni sono dei graziosi insetti stecco, chiamati così proprio perché assomigliano ad un rametto secco, di quelli che si trovano passeggiando sotto i lunghi viali alberati. Insomma, queste bestioline non vedevano l’ora di imparare nuove materie. Ma come ci sono arrivati al Cecchi? Lo spiega il professore Mirko Panarello, il quale ha seguito la nascita e lo sviluppo di questi animali: "Fanno parte di un progetto nato dalla collaborazione di due materie, ossia biotecnologie agrarie con entomologia agraria – spiega il docente –. Bisogna tornare un po’ indietro, però, per dire come li abbiamo ricevuti. Sono stati, infatti, un premio dato ad un nostro studente, Matteo Giovagnoli di 5CT, il quale ad aprile 2023 ha vinto la gara nazionale degli istituti agrari. Gli insetti, poi, sono stati allevati dai ragazzi della 4CT, che con grande passione si sono dedicati alla cura di questi simpatici animaletti. Sono insetti tranquilli, che si nutrono di piante appartenenti alle rosacee, come i rovi. Non hanno una vita lunghissima, perché sopravvivono circa due anni, però si riproducono molto velocemente e, soprattutto, lo fanno autonomamente, senza fecondazione. Quindi, ad un certo punto ci siamo ritrovati con un piccolo allevamento di questi insetti. Ovviamente abbiamo provveduto a metterli in una teca e a mettergli la pianta più disponibile in natura, i rovi freschi, e acqua". Insomma, un progetto che ha visto la nascita, lo sviluppo e la crescita di queste creaturine, che serviranno agli studenti per capire le abitudini e la fisionomia di questi insetti, al fine di saperli distinguere e curare, ma che, a livello sentimentale, sono a tutti gli effetti dei nuovi compagni di classe, che ogni mattina salutano gli altri con il "buongiorno", anche se silenzioso.

Alessio Zaffini