Le mie valigie piene di farmaci. Ma io parto

Amo viaggiare, scoprire il mondo insieme a tutti i suoi colori, profumi e sapori. Fin da bambina, ho sempre avuto l’immensa fortuna di potermi spostare in lungo e in largo, ammirando le culture che ci circondano: salendo sulla torre Eiffel a Parigi dopo aver gustato un soffice croissant; osservando New York dall’altissimo Empire State Building; assaggiando la vera cucina giapponese a Tokyo; visitando la casa della Principessa Sissi e passeggiando a Belvedere a Vienna; nuotando nel mare dei Caraibi e assistendo ad uno spettacolo di flamenco in una piazza a Siviglia… ne sono immensamente grata.

C’è solo un problema: la valigia. Detesto preparare le valigie. Ogni volta che viaggio, la metà della mia valigia viene occupata dagli innumerevoli farmaci e dispositivi che mi servono per stare bene. Insieme ad essi tutti i vari documenti degli ospedali che mi autorizzano a volare, in caso di spostamento in aereo, con determinati medicinali: pensate che ho addirittura una specie di passaporto per il mio impianto cocleare – l’orecchio bionico che ho impiantato in testa per sentire –.

La cosa peggiore è l’ansia di potersi dimenticare qualcosa, e spesso, per dedicare tutta la mia attenzione alle terapie farmacologiche, dimentico le cose più scontate: calzini, magliette etc. Ogni volta preparo i vestiti per un esercito, rischiando di portar via tutto l’armadio per poi non mettere mai niente.

Il mio sogno sarebbe prendere e partire con lo zaino in spalla, leggero, con un solo cambio da indossare mentre l’altro è in una lavanderia a gettoni dispersa nel mondo. Oggi ho davanti a me due valigie vuote: una per i farmaci e l’altra per tutto il resto; le osservo e penso che in realtà, ciò che riempirà davvero questi bagagli, saranno le esperienze che vivrò e che mi porterò per sempre nel cuore.

Asia D’Arcangelo