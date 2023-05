Le migrazioni di Canapini

Lo scrittore fanese Matthias Canapini, stasera dalle 21, sarà ospite della ‘BiblioS’, la biblioteca di Sant’Ippolito per presentare il suo ultimo libro ‘Il gioco dell’oca. Quaderni di frontiera’, pubblicato da Prospero Editore nel 2021. In questo lavoro l’autore racconta tramite appunti, ricordi e dialoghi le rotte dei migranti che dall’Africa subsahariana si snodano fino al cuore dell’Europa. Durante la serata sarà inaugurata la mostra di fotografie che lo stesso Canapini ha scattato durante i suoi viaggi per sostenere un progetto benefico.