Le mini-biblioteche formato giardino

Con la canzone ‘Il topo con gli occhiali’ dello Zecchino d’oro e ‘Le storie nuove’ di Gianni Rodari tutti i bambini, degli istituti primari ‘Elio Tonelli’ di Cattabrighe e ‘Anna Frank’ a Vismara, hanno inaugurato due nuove casette di libri posizionate nei parchi dei quartieri. Un progetto già attivo nel nostro territorio che cerca di far capire ai bambini l’importanza e la bellezza della lettura in ogni momento della giornata. "Questo è un modo per educare, per aiutare i ragazzi a migliorarsi ed appassionarsi alla lettura arricchendo i parchi della nostra città con queste casette" commenta Francesca Frenquellucci, assessore all’Innovazione e Partecipazione.

‘Prendi un libro e regala un libro’ questo è il motto da seguire; un momento di orgoglio dove, inizialmente nel Parco ‘Largo Brenta’, i bambini dell’istituto ‘Elio Tonelli’ dopo aver cantato, hanno letto la propria riflessione alla domanda: ’Per me leggere è?’ andando a riempire in seguito la casetta con dei libri da loro donati. L’inaugurazione poi si è spostata nel Parco di Vismara dove i protagonisti sono state le classi dell’istituto primario ‘Anna Frank’; anche quì con un coro iniziale per poi andare ad inserire dei segnalibri, fatti dalle classi quinte con frasi sulla ‘Giornata della Gentilezza’,all’interno della casetta. Presenti all’inaugurazione anche la Preside Alessandra Zacco e Claudio Salucci presidente del Quartiere 5 (Cattabrighe-Vismara) che tiene a sottolineare l’importanza e l’orgoglio delle nuove casette portando un ringraziamento speciale all’Associazione Onlus Gulliver da cui sono state donate.

Ilenia Baldantoni