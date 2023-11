Le missioni del Comune nel mirino. Filippetti: "Viaggiare senza tecnici non serve assolutamente a nulla"

Gira il mondo gira: New York, Seul, Berlino. Prima ancora Los Angeles e Shanghai. Sono le missioni in corso o già fatte da parte degli esponenti dell’amministrazione. Viaggi per Pesaro Capitale della Cultura, quindi per la Città della Musica ed ancora per il Rof. Gira il mondo gira, ma c’è anche chi sta fermo e guarda. Uno di questi è Nardo Filippetti, titolare di tre hotel in città. "Io non riesco a capire – dice – qual è il senso di queste missioni ed anche perché non si portano dietro nessuno".

Cosa intende?

"Intendo i tecnici e gli operatori".

Ma loro fanno promozione del territorio.

"Su questo punto sarà bene capirsi. Ed intendo: quando si va in missione da qualsiasi parte, poi dietro devi avere una organizzazione".

E cosa vuol dire?

"Che poi ci devono essere tecnici e operatori che indicano e spiegano con quali mezzi si raggiunge la città, quanto si spende e qual è il livello degli hotel presenti nel territorio, quali sono le manifestazioni che sono in programma. Tutte queste cose qualcuno le dovrà spiegare. Cosa fanno poi a Seul? Aprono internet e vanno a vedere dov’è Pesaro? Quella manciata di persone che arrivano da quei Paesi arriverebbero comunque perché magari vogliono assistere alla Cenerentola o al Barbiere di Siviglia. Sono appassionati e quindi non c’è alcun bisogno di andare a fare missioni in giro per il mondo".

Ma lei ed anche tutti gli altri albergatori poi queste cose le avete dette agli amministratori a partire dal sindaco Ricci?

"Certamente che le abbiamo dette. Abbiamo anche aggiunto che nelle varie missioni noi ci saremmo venuti per conto nostro e quindi nessuno esponente del mondo del turismo sarebbe stato a carico della pubblica amministrazione. Abbiamo anche detto che occorreva organizzare un tavolo proprio per affrontare questi temi".

Oltre a questi punti che ha elencato ce ne sono anche altri?

"Certamente perché bisogna tenere conto che questa città ha solo 5mila posti letto per cui anche le manifestazioni devono essere programmate e non concentrate a luglio e agosto perché in quei due mesi si lavora ugualmente, come è stato anche l’anno scorso. Il nostro problema è quello di allungare la stagione e quindi spalmare gli eventi nel corso dell’anno".

Qual è alla fine il senso di queste missioni istituzionali?

"Queste cose vanno programmate. Bisogna lavorare di gruppo e quindi avere una strategia se si vuole aggredire un nuovo mercato. Visto dalla nostra parte e cioè quella degli operatori del turismo, tutto questo viaggiare ha poco senso, soprattutto se fatto in questa maniera".

Il polso in termini turistici di Pesaro Capitale della Cultura si iniziano a sentire?

"Questo no perché è ancora troppo presto. Speriamo che vengano in tanti, ma onestamente i soldi per la promozione che ha a disposizione l’amministrazione e cioè circa 500mila euro, sono pochi. Ci si fa poco. Speriamo nella pubblicità indiretta e cioè magari l’invito a qualche trasmissione televisiva molto popolare ma qui siamo nel regno dell’incertezza".

