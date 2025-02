Le moto e Massimo Boldi. Il Carnevale parte a tutto gas

La prima è sempre stata la sfilata meno partecipata. Quest’anno invece il Carnevale di Fano s’inaugura già con numeri da capogiro. Gli alberghi registrano il tutto esaurito per questo primo fine settimana dell’evento, grazie alle tante collaborazioni messe in campo: dall’associazione dei camperisti, che porterà in città 700 mezzi nei tre weekend della manifestazione, passando per la gara di nuoto (altre 750 presenze) fino ad arrivare all’Avis nazionale che celebra il suo 152º anniversario con un evento speciale che coinvolgerà 500 persone spalmate tra i Carnevali di Fano e Viareggio.

Ma la grande notizia di questo primo weekend di Carnevale è senza dubbio la presenza di Massimo Boldi, che domenica sarà ospite d’onore della prima sfilata. Alle 15 aprirà il corso mascherato lungo viale Gramsci, per poi fermarsi in città anche la sera. Alle 21, infatti, sarà protagonista di un incontro speciale nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, dove dialogherà con l’attrice Claudia Campagnola, raccontando aneddoti e curiosità dei suoi 50 anni di carriera. L’ingresso all’evento è gratuito e chi vorrà potrà lasciare un’offerta a favore dell’associazione "FEDE C’È ODV", nata in memoria del piccolo Federico Leglib Eugeni morto lo scorso settembre a soli 4 anni per una patologia oncologica.

Il Carnevale ha anche già varcato i confini della città, per portare il suo spirito irriverente a Sanremo dove la storica Musica Arabita ieri ha animato il pubblico del Festival con il suo inconfondibile sound.

Ma la grande sorpresa di quest’anno sarà la parata delle Harley-Davidson, che domenica sfileranno lungo il viale carnevalesco. Un evento unico per il Carnevale di Fano, reso possibile dall’impegno di due appassionati harleysti fanesi, Giannetto Paluzzi e Marico Caldari. Oltre 80 moto dei gruppi Route 76 di Jesi, Maudit e Lupi Maris solcheranno le strade della città, creando un contrasto affascinante tra la loro potenza cromata e la leggerezza dei carri allegorici.

La festa non si ferma però alla sfilata dei carri, ma abbraccia anche il mondo dell’arte. Questo pomeriggio alle 17:00, nel Foyer del Teatro della Fortuna, inaugurerà la mostra "Corpus: 1958-2025", una retrospettiva dedicata all’artista Maddalena Fano Medas, autrice del manifesto ufficiale di quest’anno: visitabile fino al 4 marzo, esclusi lunedì e martedì, dalle 17:00 alle 19:00, e il mercoledì e sabato anche dalle 10:00 alle 12:30.

Un altro appuntamento imperdibile è quello di domani alle 17, a Palazzo Bracci Pagani, con l’inaugurazione della mostra "Dipingi il tuo Carnevale", sostenuta dalla Fondazione Carifano. L’esposizione raccoglie opere di artisti provenienti da tutta Italia, ispirate alla magia del Carnevale e sarà aperta da giovedì a domenica dalle 17:00 alle 19:00, il sabato anche dalle 10:00 alle 12:00.

Per chi volesse raggiungere la manifestazione senza stress, è stato predisposto un servizio di bus navetta gratuito, che collegherà il Fanocenter con via Piave (incrocio via Aporti). Il servizio sarà attivo nelle tre domeniche del Carnevale (16 e 23 febbraio, 2 marzo), dalle 12:00 alle 19:30, con corse ogni 15 minuti.

Tiziana Petrelli