Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaLe mura di Montemontanaro aggredite da una foresta verticale
17 ago 2025
ADRIANO BIAGIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Le mura di Montemontanaro aggredite da una foresta verticale

Le mura di Montemontanaro aggredite da una foresta verticale

Preoccupazione tra i residenti. Ci sono già evidenti danni ai mattoni, intervenire è davvero urgente

Preoccupazione tra i residenti. Ci sono già evidenti danni ai mattoni, intervenire è davvero urgente

Preoccupazione tra i residenti. Ci sono già evidenti danni ai mattoni, intervenire è davvero urgente

Per approfondire:

Montemontanaro è un minuscolo paesino a poco meno di due chilometri da Montefelcino. Chi ci abita – e sono sono sempre meno per via del generale invecchiamento della popolazione – cerca di tenerlo nello stato migliore possibile: pulito, decoroso, invitante per i turisti. Tra l’altro il borgo ospita pure un rinomato ristorante. I residenti si piccano di fare davvero un buon lavoro, e non hanno torto. Si capisce quindi la loro arrabbiatura quando si affacciano dalle mura che circondano l’abitato, che risalgono agli anni Cinquanta, e le vedono invase da sterpi, rovi, piante addirittura.

Non è difficile capire che alla lunga le radici di tutta questa vegetazione riusciranno a dissestare i mattoni: in alcuni tratti lo stanno già facendo. Tra l’altro gli spazi che si aprono offrono un comodo riparo alle bisce, che poi risalgono, scavalcano il parapetto e entrano dappertutto: alcuni le hanno trovate nella cassetta del contatore dell’acqua, altri addirittura in casa. Nella parte della cinta che affaccia su piazza Battisti ci hanno pensato i locali a sistemare, ma le risorse sono limitate e dall’associazione dei residenti, tutti volontari, non si può pretendere più di tanto. La parte che affaccia a nord, invece, è un altro discorso: un bosco verticale, diciamo, ma senza la minima traccia del glamour chic degli archi-star. Un involontario monumento all’incuria, piuttosto. Dai residenti l’appello è al Comune: che provveda quanto prima, se può (piccolo Comune, risorse limitate), perché delle mura ridotte così sono uno spettacolo che non si può sopportare.

a. bia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DegradoAmbiente