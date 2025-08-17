Le mura di Montemontanaro aggredite da una foresta verticale

Montemontanaro è un minuscolo paesino a poco meno di due chilometri da Montefelcino. Chi ci abita – e sono sono sempre meno per via del generale invecchiamento della popolazione – cerca di tenerlo nello stato migliore possibile: pulito, decoroso, invitante per i turisti. Tra l’altro il borgo ospita pure un rinomato ristorante. I residenti si piccano di fare davvero un buon lavoro, e non hanno torto. Si capisce quindi la loro arrabbiatura quando si affacciano dalle mura che circondano l’abitato, che risalgono agli anni Cinquanta, e le vedono invase da sterpi, rovi, piante addirittura.

Non è difficile capire che alla lunga le radici di tutta questa vegetazione riusciranno a dissestare i mattoni: in alcuni tratti lo stanno già facendo. Tra l’altro gli spazi che si aprono offrono un comodo riparo alle bisce, che poi risalgono, scavalcano il parapetto e entrano dappertutto: alcuni le hanno trovate nella cassetta del contatore dell’acqua, altri addirittura in casa. Nella parte della cinta che affaccia su piazza Battisti ci hanno pensato i locali a sistemare, ma le risorse sono limitate e dall’associazione dei residenti, tutti volontari, non si può pretendere più di tanto. La parte che affaccia a nord, invece, è un altro discorso: un bosco verticale, diciamo, ma senza la minima traccia del glamour chic degli archi-star. Un involontario monumento all’incuria, piuttosto. Dai residenti l’appello è al Comune: che provveda quanto prima, se può (piccolo Comune, risorse limitate), perché delle mura ridotte così sono uno spettacolo che non si può sopportare.

a. bia.