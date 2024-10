Le nostre bellezze al Ttg di Rimini

Urbino promuove le Marche. Inside Marche Live, associazione urbinate di turismo, ha organizzato nei giorni scorsi alla fiera del turismo Ttg di Rimini la settimana edizione dell’evento promozionale per parlare e raccontare le Marche. Un gala a cui hanno partecipato importanti tour operatori dal titolo ‘Scopri le Marche, discover the Marche region’. Organizzato con il patrocinio di Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, e Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, ha visto la partecipazione di oltre 80 tour operator e travel blogger italiani e stranieri. "L’occasione per fare il punto anche sulla tre giorni del Ttg Travel experience, ormai sempre più consolidata come la più importante fiera del turismo a livello nazionale - segnala Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live -. Il 2024 è stato un anno positivo, al netto di tutte le crisi internazionali in corso, e gli operatori puntano molto sul 2025 come stagione di rafforzamento e di notevoli innovazioni digitali, considerati non più un problema ma una grande opportunità per tutto il comparto". Dalla collina al mare, dai borghi alla campagna, durante la serata ‘fuori Ttg’ di Inside Marche Live si è raccontato uno scorcio della Regione Marche ai presenti. Alcuni ospiti hanno anche illustrato le proprie strutture, in particolare la struttura dimora Guidi Tordini, partner dell’evento, fino ad arrivare a parlare di turismo e accoglienza con Confesercenti Asshotel e di servizi per le imprese del turismo la presenza della Bcc Metauro.

fra. pier.