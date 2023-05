"Le nostre otto domande a Tiviroli"

di Renzo Savelli*

Abbiamo letto sulla stampa locale le dichiarazioni rese in Urbino da Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi, sulle problematiche della società e sul suo futuro. Purtroppo ha taciuto su vari argomenti che, alla luce della sempre tanto decantata – e poco praticata – trasparenza, interessano davvero i cittadini. Noi non gli chiediamo se è vero che in merito all’aumento del 58-68% delle remunerazioni del cda né lui né il sindaco Ricci sapevano niente. Se vuole risponderci lo ascolteremo volentieri, ma ci limitiamo a domande riguardanti il funzionamento di MMS.

1 - Senza andare troppo indietro nel tempo, qual è stato nel 2022 il rapporto degli utili fra accantonamenti per legge, investimenti e dividendi?

2 - Sempre in tale anno, in cosa consistevano gli investimenti?

3 - Qual è stata la somma dei dividendi per ogni socio pubblico e privato?

4 - Qual è la percentuale di perdita dell’acqua immessa in rete? Entro quanto tempo si ridurranno le perdite d’acqua potabile?

5 - Quali iniziative sono state portate avanti affinché la Regione e l’Enel ripulissero dei fanghi i bacini del Furlo e di San Lazzaro (quest’ultimo oggetto di un intervento una decina di anni fa)?

6 - Da tempo la Comunità di Urbania aveva preparato dei progetti per una serie di laghi in grado di raccogliere l’acqua piovana, utile per l’agricoltura e per migliorare la portata dei nostri fiumi, la cui acqua poi finisce in buona parte a Pesaro. MMS si è interessata a tali progetti?

7 - Tiviroli rilancia ancora una volta l’idea di una mega-diga, che ha già sollevato aspre critiche e per la cui realizzazione sarebbero necessari almeno dieci anni. Dove sta scritto che essa debba essere realizzata? Perché invece non attuare interventi diversi per il recupero delle acque piovane?

8 - La vicenda della mega-discarica di Riceci, rispetto alla quale siamo contrari. Quando MMS ha deciso di diventare socia al 40% della società privata di San Marino che detiene il 60%? Chi sono i soci sanmarinesi? Quando e a chi è stato dato l’incarico del progetto della mega-discarica e a quali costi? Quanto è già stato speso?.

* Rifondazione Comunista, Federazione di Pesaro e Urbino