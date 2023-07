Martedì 18 luglio prosegue a Pesaro Mun Music Notes in Pesaro, rassegna di musica classica curata da Eugenio Della Chiara, promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con Amat. Morgen Piano Trio, composto da Nicola Marvulli al violino, Camilla Patria al violoncello e Tiziana Columbro al pianoforte, propone alle 21,15 alla Chiesa dell’Annunziata un itinerario originale, che prende le mosse dai "Ricercari" di Giorgio Federico Ghedini, autore oggi poco eseguito, ma autentico protagonista del Novecento musicale italiano, per poi approdare al Trio op. 80 di Schumann, vero e propria vetta della musica da camera di epoca romantica.

