Le note come ponte tra culture. Un concerto nel segno di Rastatt

La musica come ponte tra culture, città e generazioni. Sabato 4 ottobre, alle 21, la Cattedrale di Fano ospiterà un concerto straordinario che unisce due anniversari: i quarant’anni del gemellaggio tra Fano e la città tedesca di Rastatt e i dieci anni di amicizia tra i cori delle due Cattedrali. Un appuntamento che vuole trasformarsi in una vera festa di comunità, con la musica a raccontare un legame che resiste nel tempo e che oggi si rinnova con forza. Sul palco, diretti dai Maestri Stefano Baldelli e Jürgen Ochs, si esibiranno insieme la Cappella Musicale del Duomo di Fano e il Coro della Cattedrale di St. Alexander di Rastatt, affiancati da un ensemble orchestrale di 18 elementi, un organista e quattro solisti di grande esperienza: Giovanna Donini (soprano), Andreina Zatti (mezzosoprano), Simone Polacchi (tenore) e Pier Silvio De Santis (basso).

Una formazione numerosa e prestigiosa, che promette di riempire la navata centrale della Cattedrale di Fano con la potenza e l’eleganza delle grandi pagine sacre. Il programma intreccia due storie musicali che, a distanza di secoli, tornano a dialogare. Da un lato la Missa Magnae Expectationis di Johann Caspar Ferdinand Fischer, maestro di cappella alla corte di Rastatt nel Settecento, nel castello progettato dall’architetto fanese Domenico Egidio Rossi. Dall’altro le pagine del compositore pesarese Giuseppe Ripini – Magnificat e Litanie piene – riscoperto negli archivi della Diocesi e riportato alla luce proprio dalla Cappella Musicale del Duomo, che negli ultimi tre anni ha dedicato a lui un intenso lavoro di studio e trascrizione. Una riscoperta che ha valore non solo musicale, ma anche identitario, perché restituisce a Fano e al suo territorio un tassello della propria memoria artistica. È un progetto ambizioso, nato da un incontro nell’aprile 2023 tra i due cori, che sancisce un ulteriore passo nella collaborazione tra le comunità e suggella un legame che non è soltanto culturale ma anche umano. "Brani di ispirazione classica e barocca – spiegano gli organizzatori – ci riportano a un passato in cui Fano e Rastatt erano già in contatto attraverso artisti, architetti e musicisti". Il concerto sarà replicato anche a Rastatt.

Tiziana Petrelli