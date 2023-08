Le note di Eugenia Canale si svelano al sorgere del Sole

Dopo Ada Montellanico Terre Sonore tornerà domani al sorgere del sole alle 5.30, sulla Spiaggia Libera di Sottomonte di Gabicce Mare, insieme alla pianista Eugenia Canale (foto). Venerdì 25 Terre Sonore riprenderà la più abituale programmazione serale nel Giardino di Palazzo del Monte a Mombaroccio con il Phase Duo, ovvero la violinista Eloisa Manera e l’alchimista elettronico Stefano Greco. Infine, sabato 26, nel giardino di piazza Garibaldi a Cagli, è previsto il concerto del gruppo della bassista Rosa Brunello.

Eugenia Casale ha un background importante, costituito da una solida attività nella musica classica, da una rigorosa ricerca nel folk mediterraneo e da un viscerale amore per Bill Evans. Il suo piano solo alle prime luci del giorno, dal titolo emblematico di “Risvegli“, è un avvicendarsi di riscaldanti nuance mediterranee, folate scandinave ed echi di musica classica. È la dimensione in cui Eugenia Canale si muove più liberamente tra stili e linguaggi facendo dialogare tra loro le svariate influenze che costituiscono il suo retroterra musicale. L’estemporaneità dell’improvvisazione rende la sua performance una narrazione fluida e continua che può di volta in volta prendere nuove strade e combinare tra loro elementi sempre differenti.

Phase Duo è costituito da Eloisa Manera, violinista che viene dal mondo classico e jazz, e da Stefano Greco, da sempre esploratore di diversi generi musicali, sia come dj che come manipolatore di suoni attraverso l’uso di strumenti elettronici. Rosa Brunello è una bassista e compositrice il cui raggio d’azione spazia dalle improvvisazioni libere e radicali al rock elettrico, dal dub al modern mainstream.