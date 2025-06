Le “Note di Rinascita“ con il Quintetto marchigiano “Nettare“

Tornano come ogni estate da cinque edizioni i concerti di “Note di Rinascita“, la rassegna curata dall’associazione Arte a Corte che da giugno a settembre fa esibire tanti giovani musicisti nei musei o nelle chiese monumentali di Urbino. Oggi alle ore 17,30, a ingresso libero, nel cortile d’onore del palazzo ducale sarà protagonista il Quintetto Marchigiano “Nettare“, un ensemble composto da cinque percussionisti e un basso, che propongono al pubblico urbinate e ai visitatori un programma assai vario, che comprenderà musiche di Bach, Mozart, Rossini, Tchaikovsky, fino a includere un repertorio jazzistico.

Tutti ex studenti al conservatorio di Pesaro, come caratteristica distintiva hanno la diversa provenienza artistica e stilistica di ciascun elemento: dalla musica classica al jazz e latin, fino al contemporaneo. Uno degli obiettivi del quintetto è quello di mettere in risalto gli strumenti a percussione, generalmente destinati solo ad un uso coloristico, alternandosi ai diversi strumenti a seconda dei brani: dai timpani ai piatti, dallo xilofono alla marimba. Ne risulta un impasto sonoro rispettoso del dettato originale, in cui le note sono nitide e ritmicamente scandite, che consentono di apprezzare il contributo di ogni singolo strumento all’insieme. I componenti sono Giacomo Buffi, Federico Filippetti, Enea Gulini, Giuseppe Poderi e Giosuè Scarponi, e si sono già esibiti per Pesaro 2024, con ottimo apprezzamento del pubblico.