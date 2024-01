Le note insegnate ai ragazzi. Che successo per ’CrescenDO’

La musica motore di crescita e apprendimento, la scuola come alleata: il progetto ‘#crescenDO’, promosso dal corpo bandistico "G. Rossini" di Montelabbate, ha riscosso un enorme successo nelle primarie di Apsella e Osteria Nuova, contando ad oggi 98 bambini. La 5ª A e la 5ª B di Osteria Nuova e la 5ª di Apsella hanno mostrato i loro progressi all’evento organizzato nella palestra della media di Montelabbate, in un’esibizione che ha preceduto la consegna dei nuovi strumenti ai bambini di quarta. Grande l’emozione dei piccoli e dei genitori, nel vederli alla prova con clarinetti, tromboni, trombe ecc... La formula proposta da Luigi Faggi Grigioni, maestro della banda e trombettista professionista di Raphael Gualazzi, prevede il coinvolgimento delle classi in un progetto musicale più ampio, svolto nell’ora dedicata alla musica. Grazie al contributo del corpo bandistico "G. Rossini" di Montelabbate si è trovata una parte degli strumenti poi dati ai bambini in comodato d’uso per i due anni di progetto. Gli altri 48 sono invece stati acquistati dal Comune di Montelabbate e con gli importanti finanziamenti della BCC di Pesaro e della Fondazione Cassa di Risparmio Pesaro. Il progetto è gratuito e altamente formativo, portato avanti con passione dal direttore Faggi Grigioni e da alcuni maestri del Conservatorio di Pesaro: Ivan Georgiev e Chiara Mezzanotti, clarinetto; Anna Chiara Piergiovanni, flauto; Giovanni Tonti, tromba e trombone; e Giuseppe Poderi, percussioni. "Vogliamo migliorare la qualità e l’offerta dei percorsi di educazione musicale nella primaria – ha raccontato il direttore Faggi Grigioni – e creare un momento di promozione educativa e culturale". La speranza è vedere bambini appassionati pronti a mettersi in gioco anche al termine dei due anni di lezioni, continuando a studiare nella scuola del corpo bandistico. "Faccio questo progetto da 20 anni, vicino ad Ancona. Quando siamo partiti, la scuola di musica della banda aveva 5 allievi, ora siamo a 70". Lucia Arduini