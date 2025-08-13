Le notti del dopofestival. E dopo La Cambiale la festa è da ‘Gioachino’

Per il dopofestival di ‘La cambiale di matrimonio’, i numerosi invitati sono stati ospiti della nuova struttura di viale Trieste: Osteria Gioachino ed Opera Suite Hotel dove hanno potuto degustare, comodamente, un ricco menù di pesce grazie all’allestimento esterno di una tavola imperiale lunga quasi cinquanta metri. A fare gli onori di casa la dinamica titolare Martina Carloni e il gestore del ristorante Jacopo Marcello che ha dato il benvenuto. "Abbiamo aperto il locale lo scorso mese di aprile dandogli un nome importante ed impegnativo, ‘Gioachino’ – ha detto Martina Carloni - Siamo felici di come procede l’attività e di partecipare a questa edizione del Rof. Sono fanese ma ora vivo a Pesaro e il mio sogno era aprire un’osteria dedicata a Rossini, un grande personaggio che rappresenta il nostro territorio non solo nella musica, ma anche nella cultura del cibo". Poi Martina ha aggiunto: "In questo progetto mi avvalgo dell’esperienza maturata negli anni con l’Osteria della Peppa a Fano, ma soprattutto dei valori della nostra cucina. Collaboriamo con aziende agricole locali trasmettendo la cultura della vera cucina marchigiana. Lavorano con noi ragazzi usciti dagli istituti alberghieri, alcuni di loro, come Jacopo Marcello, sono diventati anche amministratori insieme a me. Credo nei giovani e nella loro energia: è su di loro che si costruisce il futuro della ristorazione". Accanto a Martina, il marito, Federico Tesei, chirurgo ortopedico. Tornando alla serata erano presenti, oltre a numerosi melomani e sostenitori stranieri, il parlamentare Mirco Carloni con la moglie Milena; il vice sindaco Daniele Vimini, il direttore generale del Rof Cristian Della Chiara, i membri del consiglio di amministrazione: Paolo De Biagi e Monica Nicolini; per la Fondazione Rossini Ilaria Narici e Catia Amati, Eugenio Ceccolini con Annalisa Cinaglia insieme all’otorino Roberto Magini con la moglie Marinetta; l’ambasciatore Giorgio Girelli con Angela Maria Bocci, docente di storia economica alla Sapienza di Roma ed alla Complutense di Madrid; la famiglia Dolcini con Luciano, Mirella, Nicolò e Laura; le sorelle Luciana e Paola Pierangeli che concluderà i dopofestival del Rof il 22 agosto dopo la Messa per Rossini diretta da Donato Renzetti.

Luigi Diotalevi