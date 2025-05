"Le nuove fogne? Sul portafoglio dei cagliesi"

Sono iniziati i lavori delle nuove fognature e non si placano le contestazioni di associazioni e numerosi cittadini. Ecco quanto sostiene un ex geometra dell’Ufficio Tecnico Comunale, Brenno Trufelli, il quale più volte ha espresso pubblicamente con il comitato di protesta varie criticità ed in particolare il rischio che sta emergendo per vasche d’accumulo in aree esondabili.

"I lavori e il progetto delle nuove fognature di recente sono stati fortemente criticati in una pubblica assemblea – afferma Trufelli - nella quale Comitati di cittadini nati contro questa scelta hanno rabbiosamente contestato, sia l’Amministrazione Comunale che la dirigenza di Marche Multiservizi, sulla scellerata scelta progettuale. Cagli ha da sempre convogliato i reflui delle loro abitazioni per gravità (cioè a caduta) verso le sponde del fiume Burano e Bosso, dove sono ubicati i collettori fognari realizzati negli anni ’80 che portano gli scarichi al depuratore che sta a valle dell’abitato. Marche Multiservizi, in accordo con l’amministrazione comunale, ha intitolato il progetto "Ripristino della rete fognaria di Cagli", nella realtà ha prodotto un progetto ex novo, che nulla centra con il ripristino delle fognature. Il progetto prevede vasche di accumulo dei reflui e stazioni di pompaggio ad energia elettrica posti a livello dei fiumi, ed in alcuni casi in aree esondabili, per poi mandarle a livello superiore lungo la via Flaminia. Numerose utenze (circa 140) rimangono più basse rispetto alle vasche di accumulo, per cui necessitano di interventi di adeguamento dei loro scarichi privati, nuove fosse biologiche e pompe elettriche di spinta per raggiungere le vasche di accumulo, il tutto a loro spese. Tra l’altro la più importante delle vasche di accumulo è prevista ai lati della zona spesso esondabile dell’Arena di Sant’Emidio ed a ridosso della chiesetta dedicata al santo. Quindi in una eventuale nuova esondazione del Burano fango ed acqua potrebbero renderla inservibile con ripercussioni a monte su l’intera rete fognante". "Tutto ciò sta creando – aggiunge Trufelli – ulteriore malcontento e diffide da parte di avvocati incaricati dai Comitati Cittadini, ma sia Mmms che il Comu ne non danno ancora risposte. Questo progetto, di circa sei milioni di euro, è decantato di salvaguardia ambientale, come se l’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle stazioni di sollevamento e anche quelle dei privati sia un risparmio per l’ambiente invece che un dispendio per le tasche dei cittadini".

Mario Carnali