Le nuove frontiere del commercio: "Da noi compri vestiti o scarpe e puoi pagare a rate, anche dieci"

Apre una nuova strada in un settore, quello dell’abbigliamento, dove le vendite a rate non sono mai esistite. A sperimentare questa scelta commerciale è Marco Marinelli, titolare del negozio "58" ad inizio di Corso XI Settembre. Un negozio con un target giovane ma anche per ex giovani, il suo. Qual è la novità? E’ che uno può prendere un capo di abbigliamento oppure un paio di scarpe di marca e pagarle anche in dieci rate. "Ma questo lo decide il cliente in base alle sue esigenze".

Una novità perché a rate si comprano le case, i cellulari oppure un’auto...

"E ho preso spunto non solo da questi settori ma anche dalle vendite online dove permettono alla clientela di dilazionare i pagamento nel tempo".

E come funziona?

"Io inizierò dal prossimo week end perché sto finendo le procedure con le finanziarie che poi devono mandare tutti i mesi la cifra da pagare al cliente".

Cos’è, un aiutino per quelli che entrano nel negozio, sentono le cifre e dicono ‘vorrei ma non posso‘?

"Un po’ anche quello, anche perché il periodo non è dei migliori se uno pensa a ciò che spende una giovane coppia per mandare i figli all’asilo, oppure deve anche pagare il mutuo. Per molti tirare fuori, che so, 400 oppure 7-800 euro in una sola mandata, può diventare non sostenibile per l’economia familiare. E questa è una forma di aiuto per la clientela".

Spinto anche dalle vendite che tutti dicono basse in questo periodo di autunno per il caldo anomalo?

"Ho parlato di questo fatto con alcune colleghi che vendono abbigliamento come me. Devo dire che non è andata per tutti nella stessa maniera. Dipende un po’ da quello che vendi. Io non mi posso lamentare per come sono andate le cose in questi ultimi mesi".

Pagare a rate sperando in cosa?

"Sicuramente di poter accontentare la clientela e venire incontro alla esigenze delle persone. Spero anche che questa formula della rateizzazione possa incentivare le persone a venire a fare acquisti in città".

Lei è il primo a Pesaro?

"Nel mio settore quasi certamente sì. Ma non il primo assoluto perché il negozio di ottica qui accanto alla mia vetrina questo sistema di pagamento lo ha già introdotto". L’ottica è quellla di Luca Sonaggere.

Marinelli, spera che qualcuno lo seguirà?

"Lo spero, tanto che stavmo pensando di fare un consorzio tra i negozianti della via anche per diventare più attrattivi sperando che arrivino persone anche da fuori città. Spero che mi copino con il sistema della rateizzione perché non faccio parte di quella categoria che vuol prendersi tutto".

m.g.