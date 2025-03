"Le offese peggio delle botte. Ecco come ribellarsi al bullismo"

Schermo usato come barriera, isolamento, vittime che si sentono sbagliate e difficoltà a parlare. Questo è il mondo del bullismo che vi stiamo per raccontare attraverso l’intervista ad alcuni ragazzi di una scuola secondaria.

Che tipo di emozioni si provano quando subisci bullismo? "Soprattutto rabbia e tristezza – raccontano con sincerità – ma anche tanta paura, a volte. Spesso ci si tiene dentro tutte queste emozioni e si rischia di reagire poi in modo aggressivo con gli amici".

Vi spaventa di più il cyberbullismo o quello fisico? "Forse quello digitale – spiegano – perché non si sa chi c’è dietro lo schermo, non ci si può difendere e le parole a volte feriscono più delle botte. Inoltre, se vengono pubblicati video e foto con contenuti personali, non si possono più cancellare e fermarne la diffusione, che diventa inarrestabile".

C’è differenza nel modo di bullizzare tra maschi e femmine? "In genere le ragazze tendono ad isolare chi vedono “strana” o diversa oppure per competizione se pensano che qualcuna sia più carina o più brava di loro. A causa dell’ isolamento prolungato, alcune di coloro che vengono escluse, mostrano difficoltà a fare amicizia per tanto tempo perché pensano di essere loro il problema. Di recente abbiamo visto uno spettacolo che ci ha fatto molto riflettere: un ragazzo in particolare, portava in scena a teatro ciò che aveva realmente vissuto, veniva bullizzato infatti dai compagni della squadra di calcio, i quali lo picchiavano, gli rubavano le cose e gliele rompevano. In generale comunque possiamo dire che il bullismo dei maschi è più fisico, mentre quello delle ragazze tende all’esclusione".

Come ci si può difendere dai bulli? "Il maggior aiuto viene dato da chi ha vissuto queste esperienze perché riesce a capire quello che si prova. Anche se informandosi e tentando di mettersi nei panni degli altri, si può comunque comprendere chi sta soffrendo ed intervenire per aiutarlo. Tutti i ragazzi comunque concordano che il modo migliore per risolvere il problema è parlare con un adulto (genitori e insegnanti) o con gli amici".

Insomma importante parlarne? "Sì, è proprio quello che è successo ad un nostro conoscente. Per tanto tempo è stato bullizzato poi sono intervenute le famiglie e gli insegnanti: con il loro aiuto la situazione si è risolta e oggi questi due ragazzi sono amici. È importante intervenire il prima possibile altrimenti la situazione diventa troppo pesante per chi la subisce. Se possiamo darvi un consiglio, quando arriverete alla scuola secondaria, cercate di fare nuove amicizie e non restate solo con gli amici che già conoscete. La cosa importante è non giudicare gli altri prima di conoscerli, un libro non si giudica mai dalla copertina".

Classe 5ª C