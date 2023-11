Le “Olimpiadi Vitt“, un bel ricordo tra filmini e foto

I “giovani“ di Cagli e delle frazioni del comune nati negli anni ‘50 e ‘60 hanno ancora ben vive nella memoria le gare che per quasi quindici anni – verso il mese di settembre negli anni dal 1965 e seguenti – animavano le mitiche “Olimpiadi Vitt“ ed il “GiroGiac“ che la Azione Cattolica dell’epoca organizzava con la partecipazione di decine di giovani atleti.

Calcio, ciclismo, cento metri, corsa, giavellotto, lancio del peso, nuoto, pallacanestro, pesca, salto in alto, salto in lungo, tennis, tennistavolo, ma anche scacchi erano sport praticati dai ragazzini di allora indossando non certo indumenti firmati ma le magliette ed i pantaloncini che venivano usati normalmente tutti i giorni, come pure le scarpe che non erano certo di grandi marchi sportivi.

Per oltre tre lustri “Giro Giac“ ed “Olimpiadi Vitt“ hanno riempito le giornate di tanti adolescenti che si cimentavano in tornei nelle varie discipline sportive nell’arco di alcune settimane. Ad organizzare gare e corse ma anche a stampare con il ciclostile giornalini quotidiani che raccontavano le imprese dei giovani atleti c’erano altri giovani della Azione Cattolica che si dedicavano a seguire tutte le fasi di quelle giornate: Pantaleoni, Serpenti, Urbinati, Mei, Moscardi, DeSanctis, Benelli, Susini, Moretti e tanti altri che tenevano in piedi una organizzazione che superava ogni difficoltà logistica. Il salone del Palazzo Mater Dei era il luogo dove gli organizzatori alla presenza del vescovo Campelli premiavano i partecipanti.

A quegli anni che in tanti ricordano con nostalgia e la soddisfazione di esserne stati partecipi il “Centro don Sturzo“ di Cagli – con la collaborazione delle parrocchie – dedica un pomeriggio con proiezione di video d’epoca girati in Super 8 e decine di foto tutte rigorosamente in bianco e nero, materiale che è stato recuperato da un oblìo durato alcuni decenni. Appuntamento oggi alle ore 15,45 nel salone dell’episcopio in Corso XX Settembre. Il materiale rimarrà in mostra al Centro don Sturzo.

Mario Carnali