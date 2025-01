Le opere del 2025 . S. Benedetto, si parte . Lavori per 15 milioni: grande stagione al via

Il conto alla rovescia, per la consegna dei lavori finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, può iniziare. A patto di collaudare tutto entro giugno 2026, Pesaro ha potuto attivare talmente tanti milioni di euro di risorse da vivere “una stagione straordinaria“, di certo irripetibile. Al tesoretto Pnrr si sono aggiunti altri fondi europei come i Pinqua, sulla qualità dell’abitare o quelli statali come gli Iti fino ai fondi regionali – i 150milioni di euro per il nuovo ospedale – o dal bilancio comunale. In totale solo di fondi Pnrr, si parla di 120 milioni di euro da mettere a terra. Pesaro ce la farà?

L’assessore Riccardo Pozzi annuisce: "Abbiamo rispettato tutte le milestones (tappe) dettate dal Pnrr" osserva Pozzi, mister caschetto giallo, da quando gira ininterrottamente per cantieri – tanto che per la consegna della prima opera, interamente finanziata con i soldi del Pnrr, è questione di settimane". Quale sarà? "La nuova mensa della scuola Pirandello in via Nanterre: siamo ai collaudi tecnici". Bene, anche se a fare notizia, senza dubbio è l’avvio del cantiere per la ristrutturazione dei primi 6mila metri quadrati dell’ex manicomio San Benedetto. "Vero – dice soddisfatto Pozzi, consapevole di battezzare la prima pietra di un cantiere ritenuto più una utopia che altro –. Tra gennaio e febbraio partiranno i 15 milioni di euro di lavori per la ristrutturazione di parte del San Benedetto". L’annuncio ha però un retrogusto amaro: "Dalla Regione non abbiamo avuto nessun riscontro riguardo la nostra esigenza di integrare al nostro il percorso di recupero dell’altra ala, grande il doppio. E’ un’assenza che potrebbe mettere a rischio il rilascio dell’agibilità legata alla nostra di ristrutturazione".

Tanto i cittadini, quanto gli operatori economici, vorrebbero conoscere le tempistiche di grandi cantieri che hanno impattato sulle abitudini di vivere il centro storico nel blocco dietro e a ridosso di Piazza del Popolo: "Il San Domenico va avanti – va dritto al punto Pozzi –: il cantiere sta procedendo molto bene. Sono 8,5 milioni di lavori che finiranno nella primavera del 2026. Così come sta procedendo la ristrutturazione di Palazzo Ricci (la cui consegna del primo stralcio dei lavori è prevista entro l’estate 2025)". Pozzi conferma lo slittamento del cantiere: sarebbe dovuto essere consegnato prima di Natale, ma la ditta ha chiesto una proroga fino a marzo a seguito del rinvenimento di reperti (una antica pavimentazione in selci, ndr) sottoposti all’attenzione della Soprintendenza. Se sui lavori all’ex Intendenza di Finanza Pozzi non ha aggiornamenti poiché sono in capo al Demanio, entra nel dettaglio riguardo a Palazzo Ricci: "Oltre al piano terra sistemeremo in parte il cortile interno di Palazzo Ricci per riaprire al pubblico entro la primavera del 2025. I giardini Riz Ortolani saranno presto oggetto di un progetto di recupero da un milione di euro per cui stimiamo di avere l’esecutivo entro la fine dell’anno".

In centro "prosegue poi il cantiere per la realizzazione del Museo Vangi a Palazzo Toschi Mosca (consegna lavori stimata per primavera 2026)". E il ponte sul Foglia? "L’inaugurazione la metterei per primavera 2025: mancano le balaustre e poco altro. Ci sono stati diversi imprevisti che hanno rallentato i lavori, ma non capita tutti i giorni di realizzare un ponte di quelle dimensioni sul Foglia, parallelo rispetto al ponte di ferrovie italiane". L’attesa varrà la candela? "Assolutamente sì: è un’opera che rivoluzionerà la mobilità in città. Quel ponte sarà idoneo sia per i mezzi di soccorso e quelli di emergenza quanto per la mobilità ciclopedonale. Stiamo parlando di 3,8 milioni di euro in grado di collegare due quartieri opposti della città, Tombaccia e Torraccia, oggi tagliati dal Fiume, in soli 4, 5 minuti di bicicletta. Cronometrati, giuro".

Solidea Vitali Rosati