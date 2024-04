Le opere di Achille Caverni in vendita per il Ceis

PESARO

Sabato alle 17 si inaugura la mostra dal titolo "Achille Caverni-Verso uno spazio visivo o immaginario" nella sala Laurana al piano terra di Palazzo Lazzarini in via Rossini 53 (angolo via del Seminario), a Pesaro. Le opere in mostra provengono dalla donazione al Ceis degli eredi di Achille Caverni, che oltre ad essere un talentuoso pittore ha svolto la professione di medico a Pesaro per molti anni. Ed è proprio ricordando la sua consuetudine di devolvere il ricavato della vendita dei suoi quadri all’opera benefica di don Gaudiano, che gli eredi hanno pensato, nel 2023, centenario della sua nascita e trentennale dalla scomparsa di don Gaudiano, di rinnovare questo gesto donando al Ceis di Pesaro, che continua l’opera del sacerdote, una raccolta di quadri di Caverni provenienti dalla sua eredità. Si tratta di numerose opere, spesso a tema paesaggistico o floreale. L’augurio degli eredi è che siano apprezzate e che da questa mostra possa derivare un significativo sostegno all’opera benefica del Ceis, a cui sarà devoluto tutto il ricavato della vendita. L’esposizione, fino al 28 aprile, tutti giorni dalle 17 alle 20, è a ingresso libero.