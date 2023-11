Le opere di Bucci partono per Gradara

Martedì 28 alcuni importanti dipinti di Anselmo Bucci lasceranno la Casa Museo e Quadreria Cesarini alla volta di Gradara. In primis Amanti sorpresi e L’Autunno, ma anche alcune opere di dimensioni più piccole ma ugualmente significative del periodo parigino, come Cafè Place Blanche, 14 luglio sulla Senna, Tetti di Parigi e Mercato arabo. Si tratta di 10 quadri dei circa 80 di Bucci custoditi alla Quadreria.

Li aspetta a Gradara il Museo MARV (Museo d’Arte Rubini Vesin), in cui sarà allestita una mostra monografica su Bucci curata da Luca Baroni e finanziata dalla Regione. Vi saranno esposti in tutto 43 dipinti, ma anche incisioni, disegni e fotografie, per un totale di 157 opere che arrivano da Fossombrone, dall’Archivio Anselmo Bucci e da collezioni private.

La mostra si chiama “Anselmo Bucci, dalle Marche a Parigi“ e aprirà i battenti il primo dicembre per poi concludersi il 18 febbraio. A margine della mostra, una bella iniziativa escogitata dalle due amministrazioni di Gradara e Fossombrone: uno sconto speciale. Ovvero: chi visiterà la mostra di Gradara potrà fruire di un una riduzione del 50 per cento sul biglietto di ingresso della Quadreria Cesarini. E viceversa: mostrando a Gradara il biglietto della Cesarini si avrà il medesimo sconto del 50 per cento sul biglietto che vale l’ingresso alla mostra “Anselmo Bucci, dalle Marche a Parigi“. Ma c’è di più: per i cittadini di Fossombrone l’ingresso alla mostra di Gradara sarà gratis.

Una piacevole sorpresa, infine, per i visitatori della Cesarini. In sostituzione dei 10 dipinti di Anselmo Bucci saranno esposte alcune opere custodite al piano superiore, attualmente chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione. Sarà quindi possibile ammirare tele di Leonardo Dudreville e Achille Funi, fondatori insieme a Bucci del movimento Novecento, nonché di Gino Severini, Gianfilippo Usellini, Arturo Tosi, Giovanni Brancaccio e Giuseppe Novello. In più si potrà ammirare un piccolo dipinto inedito di Bucci.

La Casa Museo e Quadreria Cesarini fa parte della iniziativa di promozione “Itinerari della bellezza“ che si deve a Confcommercio Marche Nord. La direttrice onoraria della Quadreria Cesarini, Anna Maria Matteucci, presenterà ai cittadini e ai visitatori il nuovo temporaneo allestimento nella giornata di sabato 9 dicembre, il primo degli appuntamenti della rassegna Natale a Casa Cesarini.

