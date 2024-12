Le pagelle Ahmad dà spettacolo e punti perfetti

Petrovic sv. In campo tre minuti. Ha un rimbalzo. Ma fa vedere che è figlio dell’altra sponda dell’Adriatico.

Comis n.g.

Stazzi n.g.

Maretto 6 Un paio di buone cose, applicazione sotto il profilo difensivo ma i falli alla fine hanno pesato. Chiude con 2 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Imbrò 7. Una gara sopra la media e sta in campo con buona personalità: dirige bene le danze. Nessun eccesso in fase offensiva e alla fine porta a casa un 2 su 3 da sotto e un 2 su 4 da fuori, il tutto condito con buoni 5 rimbalzi. Una sua bomba a partita calda e con Cremona in risalita importante.

De Laurentis 6,5. Nel sistema delle rotazioni sta in campo 21 minuti, ma è l’unico che tiene bene il centro dell’area dei tre secondi. Perché è il suo mestiere. Chiude con un 3 su 3 da sotto e 3 rimbalzi.

King 7. Nella partita della raspa e del martello ha sofferto un po’ soprattutto quando ha marcato Brown. Ma nel complesso impegnato e con alcune ottime conclusioni a partita aperta. Chiude con 4 su 7 da sotto e 3 su 6 da fuori.

Bucarelli 7 Ha fatto vedere che sa scavare trincee, perché è stato l’unico che in qualche maniera si è opposto a Brown che stava facendo danni come la grandine. Grande impegno ed ha portato su palla. Chiude con 1 su 2 da sotto. Ha 5 assist.

Lombardi 6,5 Un altro di quelli che ha lavorato in miniera durante la partita. Ha fatto il suo in una gara spigolosa: chiude con 1 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Zanotti 6 Partenza di quelle da fuori strada immediato. Sbaglia un paio di rigori da sotto ma alla fine torna tra gli umani con alcune buone conclusioni. Anche se è 2 metri e 8 l’area dei 3 secondi non è il suo mare. Chiude chiude con 3 su 5 e 0 su 2 da fuori.

Ahmad 8,5 Dà spettacolo, e ci voleva in una gara come quella contro Cremona: entra in terzo tempo e chiude in schiacciata come Jordan. Combina qualche pasticcio di troppo, sopratutto nel primo tempo, poi quando iniziare a fare quello che sa fare e cioè le entrate, non ce n’è per nessuno. Anche... reattivo ai fallacci. Ha chiuso con 9 su 12 da sotto e 2 su 7 da fuori; ha 5 rimbalzi e 5 palle recuperate e 5 assist.

m.g.