Le pagelle Al poligono di tiro la gara la vince il capitano: perfetto

King 6 Meno esplosivo del solito, forse perché risente la fatica del salire e scendere dal pullman lui che punta molto sul suo atletismo. In campo tanto (32) e nel finale quando si giocava a campo aperto ha sbagliato anche cose per lui facili. Chiude con 6 su 11 da sotto e 0 su 4 dalla distanza. Ha 4 rimbalzi.

Ahmad 7 Inizia con un 3 su 3 dalla distanza poi... riposa rispuntando dalla camera da letto di tanto in tanto. Nonostante abbia un ego smisurato ha guardato ed ha anche applaudito i compagni. Comunque alla fine sta in campo 32 minuti e chiude la sua partita con 3 su 6 da due e con 5 su 10 dalla distanza, 4 su 4 nei tiri liberi, 3 rimbalzi. Difesa pessima.

Zanotti 6 Anche lui un po’ come tutti i lunghi nella serata passata al poligono di tiro, di palle da giocare ne ha viste pochissime: il pallone sotto non è mai finito. Chiude con 2 tentativi sbagliati da sotto ma mette dentro l’unica bomba provata che è un quasi evento per lui che dalla distanza è un periodo che ha sempre Marte contro. Ha 6 buoni rimbalzi.

Bucarelli 5 Non tanto per quello che non ha fatto in attacco, perché ha sbagliato quasi tutto, quanto per quello che non ha fatto in difesa dove ha usato il piumino. Chiude la sua gara con 0 su 1 da sotto e 0 su 5 da fuori e nell’altro da raccontare in 23 minuti.

Imbrò 8 E’ entrato con il mitragliatore carico dopo partite passate con percentuali da mini basket. Spostato nel ruolo di guardia e quindi senza l’impegno di portare su palla ha dato il meghlio di sè: chiude con 2 su 3 da sotto e 7 su 9 da tre punti con un 3 su 3 nei liberi. La partita che tutti i tifosi attendevano.

Petrovic 6 In campo solo 13 minuti, più o meno come Zanotti, ma senza lasciare segni importanti su un match che non si è certamente giocato a Km0 perché la palla nell’area dei 3 secondi arrivava per sbaglio. Chiude con 0 su 2 da sotto, 0 su 2 da fuori e 2 su 2 nei liberi.

De Laurentis 6,5 Il meglio di sè lo dà con Imbrò dentro con il quale duetta bene dandogli palla nei tagli verticali in area: ha chiuso con 3 su 4 da sotto ed ha portato a casa 5 rimbalzi.

Maretto 7,5 Sicuramente una delle sue migliori prestazioni in maglia biancorossa, perché è stato costante in tutte le fasi della gara. Ha anche difeso anche se in una gara del genere, parlare di difesa è una parola grossa. Comunque molto positivo ed anche reattivo, con alcune belle conclusioni anche in entrata dove ha sempre battuto il suo diretto avversario: chiude con con 6 su 7 da sotto , 1 su 1 da fuori ed ha anche 5 buoni rimbalzi. Nella giornata delle guardie lui c’è stato.

m.g.