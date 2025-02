Le pagelle Bucarelli cancella Redivo e porta a casa il match

Petrovic 6 Si è perso nei falli ad inizio di gara, ma poi nel finale si è rifatto mettendo dentro un paio di canestri pesanti: chiude con 2 su 3 nel tiro dalla distanza.

Maretto 6 Una gara più che altro tattica la sua, perché Leka lo ha utilizzato più come marcatore: il primo cerotto su Redivo, nel finale poi sopra su Lamb. Chiude con 0 v su 1 da sotto e 2 su 4 da fuori. Ha 5 buoni rimbalzi.

Imbrò 6 Non una gara da scintille al tiro, ma diciamo che questa volta non ha avuito la ‘spalla’ perché tolto il finale, il suo compagno di banco De Laurentis non ha particolarmente brillato. Chiude il play con 0 su 2 da sotto e 1 su 2 da fuori. Porta comunque a casa 6 rimbalzi.

De Laurentiis 6 La giornata, la sua, della caccia alla saponetta nella vasca da bagno. Palle perse una dietro l’altra. Poi si è asciugato le mani e nel nel finale ha fatto la sua parte chiudendo con 4 su 6 da sotto e 4 su 4 nei liberi con 7 rimbalzi di contorno.

King 7 Presente in alcuni momenti caldi del match come ad inizio di terzo quarto quando i raddoppi di Cividale stavano creando grosse difficoltà alle guardie biancorosse. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato lui con alcuni tiri pesanti: chiude con 3 su 6 da sotto e e con 2 su 5 da fuori con 3 su 3 nei liberi.

Bucarelli 8 Lo stopper, quello del pane al pane e vino al vino. In un campionato ruvido, ha completamente cancellato dal campo nel finale Redivo che stava iniziando ad alzare la testa dopo un inizio dai toni bassi. Al bomber argentino non ha fatto mai arrivare palla. Ad un certo punto nel finale Redivo si è anche fermato in mezzo al campo sventolando bandiera bianca. L’uomo chiave del match. Chiude la gara con 2 su 4 da sotto e 1 su 4 da fuori: ha tre assist.

Lombardi 7 Ha fatto la sua parte bene quando Leka aveva bisogno di fisicità. Buona coppia con King: chiude con 2 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Zanotti 7 E’ uscito dal torpore delle ultime gare e in campo ha risposto bene anche in fase di attacco: chiude con 3 su 3 da sotto e 2 su 2 da fuori.

Ahamad 7 Una gara giudiziosa la sua: ha giocato soprattutto per i compagni distribuendo anche belle palle sui tagli. Senza forzare comunque il primo cannoniere: chiude con 4 su 4 da sotto e 2 su 8 da fuori.

m.g.