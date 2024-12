Le pagelle De Laurentis il leader che mancava

De Laurentis 8,5 Forse questa squadra ha trovato il leader. Atteggiamento forte in campo e anche in panchina. Il tutto all’interno di una gara che lo ha visto sempre presente non solo nell’area dei 3 secondi. Perché ha sporcato palle e rifilato stoppate. Ha incitato anche il pubblico. Per una serie di fattori il migliore in campo. Chiude De Laurentis con 2 su 5 da sotto e 1 su 2 dalla distanza e anche 9 rimbalzi presi.

Maretto 6,5 Tonico in difesa dove spende 4 falli. Ma ha ritrovato fiducia andando a giocare con intelligenza in post basso quando a marcarlo era uno più basso di lui. Buona gara per l’argentino che chiude con 2 su 2 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Parrillo 7 Il classico mastino attrezzato per azzannare alle caviglie: ha messo a tacere De Nicolao uno dei pochi che faceva danni dalla distanza. Si sbatte in campo come un pallina da flipper: chiude con con 1 su 1 dalla distanza.

Imbrò 6,5 Parte piano ma poi sale con il passare dei minuti ed è anche l’uomo che duetta meglio con De Laurentis. Nel finale sempre in campo e buono l’atteggiamento difensivo: chiude con 1 su 4 da sotto e 1 su 4 da fuori, ma ha 4 rimbalzi e 5 assist. Ha lavorato di squadra e ha subito 6 falli.

King 7 Una delle migliori gare dell’ala americana, se non la migliore perché si è fatto sentire soprattutto in attacco dove chiude con 8 su 9 da sotto e 1 su 3 da fuori.

Bucarelli 6 Atteggiamento giusto in difesa e molto efficace ad inizio partita quando Cantù sembrava potesse mettere in difficoltà gli uomini di Leka: ha chiuso con 1 su 3 da sotto e 3 su 5 da fuori.

Lombardi 5,5 A partita ancora calda sbaglia un rigore e si alza un boato. Ma alla fine fa la sua parte in difesa dove non molla un centimetro. Chiude con 0 su 1 da sotto e 1 su 3 da fuori.

Zanotti 5,5 Butta dentro una bomba e alza le mani e gli occhia al cielo. Finito il periodo di Marte contro? Staremo a vedere: chiude con 1 su 1 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Ahmad 7,5 Gioca per la squadra. Quando punta il canestro non ce n’è per nessuno. E per la serie incredibile ma vero, risulta il miglior rimbalzista della squasdra con 10 palloni arpionati. Una partita di assoluto livello anche se con qualche sbavatura nel finale: chiude con 6 su 9 da sotto ma con 0 su 5 da fuori.

m.g.