Le pagelle Finalmente Trevor, Foreman va

McDuffie 6,5 ha viaggiato dentro il match a corrente alternata, ma comunque ha fatto la sua parte anche perché è stato molto preciso nei tiri liberi dove ha messo un 8 su 8. Chiude con 3 su 8 da 2 e 0 su 3 da fuori. Ha 6 rimbalzi.

Bluiett 7,5 Un altro che era rimasto negli spogliatoi dall’inizio del campionato: finalmente una partita importante e fatta di tiri molto pesanti perché messi dentro nel finale di gara con Sassari appesa alle mutande. Chiude con 2 su 3 da sotto e 4 su 6 da fuori.

Visconti 5,5 Parte alla grande con una bomba e poi si spegne strada facendo. Chiude con 1 su 3 da tre e 2 su 2 nei liberi.

Foreman 8 Finalizzatore, solista, e se il dio del basket lo ispira fa danni come è accaduto nell’ultimo quarto. Entra in campo nel primo quarto mettendo in mostra una recita scialba. Poi come San Paolo sulla via di Damasco si sveglia e scatena l’inferno: chiude con 6 su 10 da sotto e 2 su 6 da fuori. Nei primi 30 aveva segnato 7 punti, 18 alla fine.

Ford 6 Non una partita illuminata ma di discreto livello rispetto alle ultime prestazioni: chiude con con 2 su 4 e 1 su 3.

Tambone 7 Partita delle sue, presente e tutt’altro che timido al tiro. Ha contribuito e non poco a mantenere i compagni in linea: chiude con 2 su 3 e con 2 su 2 da 3.

Cinciarini 7,5 Lasciamo stare, è uno che fa onore alla scuola pesarese di basket: inizio in post basso contro il più piccolo Jefferson. Visione del campo: miglior rimbalzista (8) con anche 10 assist. Chiude con 3 su 4 da sotto e 0 su 3 da fuori. In campo 36 minuti e questa filosofia di gioco non è esattamente il suo pane.

Mazzola 7,5 Gara senza sbavature e di grande sostanza. Micidiale nel finale nel battere i tiri liberi con Sassari che camminava con il fallo sistematico. Alcune bombe pesanti. Tanto in campo e giustamente: chiude con 2 su 3 da sotto e 2 su 3 da fuori. Nella costruzione della vittoria una bella pietra l’ha messa lui.

m.g.