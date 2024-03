Le pagelle Per Cinciarini è tempo di fattucchiera

McDuffie 5,5 Una gara senza spessore quella dell’ala anche perché questa volta non ha dato una mano a rimbalzo e Dio solo sa quanto ce ne fosse bisogno. Impatto offensivo basso e bottino personale arrotondato solamente nel finale di gara quando ormai si era al viva il parroco: chiude con 5 su 9 da 2, 1 su 3 da fuori con 3 rimbalzi. In campo 26 minuti.

Bamforth 5,5 L’uomo maggiormente utilizzato da Sacchetti e la prima parte della gara dà ragione al tecnico perché piazza, Bamforth, un 4 su 4 nelle bombe. Ma poi si perde in difesa dove subisce la maggior forza fisica delle guardie trentine. Chiude con 1 su 1 da 2 e 5 su 7 da tre, con 4 su 4 nei liberi. Di negativo? Sempre in ritardo in difesa.

Bluiett 5 Fuori da tutti i radar questo giocatore che non è stato in campo poco: 18 minuti. Chiude con con 1 su 2 da tre e null’altro da dire.

Visconti n.g. In campo un amen: ha 0 su 1 da sotto.

Wright Foreman 5,5 Bluiett che lo ha avuto come compagno lo aveva fotografato: se parte bene è incontenibile; se parte male invece... E così è stato per il nuovo play che entra in campo e sbaglia un po’ tutto compresi un paio di passaggi telefonati. Un tiro da 3 che non prende nemmeno il ferro. Poi la situazione un po’ migliora ma siamo lontani anni luce dall’impatto che aveva avuto contro Brescia. Chiude con 5 su 6 da sotto e 2 su 5 da fuori. Anche per lui bottino arrotondato nel finale.

Ford 5 In campo 14 minuti che sono passati leggeri come una piuma: esce senza prendere un rimbalzo, lui che solitamente è uno dei migliori. E chiude con 1 su 3 da sotto.

Tambone 5 Un’altra di quelle giornate da ‘spallone’ andino. Si sbatte in difesa ma in attacco non è giornata: finisce con 0 su 1 da 2 e 0 su 2 da tre.

Cinciarini 5,5 A questo punto si consiglia la... società di chiamare una fattucchiera per togliere il malocchio ad Andrea. Difficile non fare canestro mai, anche da soli e con i piede per terra. A lui sta riuscendo l’impossibile: 0 su 5 da fuori con 2 su 5 da sotto.E da un pezzo.

Mazzola 5,5 Sta in campo ma non si vede se non per una bomba.

Totè 6 Alla fine uno dei meno peggio: chiude con 5 su 9 e 0 su 1 da tre, Una dato che racchiude la gara? Con 4 rimbalzi è il migliore della Vuelle. Detto tutto sul disastro sotto i tabelloni.

