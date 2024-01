Le pagelle premiano Visconti. Usa impalpabili

Bluiett 4 Ha tirato anche con i piedi per terra tutto solo: chiude con 6 punti con 0 su 2 da sotto e 2 su 8 da fuori. In campo 25 minuti. Potrebbero anche togliergli la cittadinanza americana.

Visconti 8 La grande rimonta è partita da lui anche perché è stato l’unico che si è preso responsabilità al tiro quando tutti tiravano la manina indietro. Già questo basta e avanza. Chiude con 2 su 2 da sotto con 4 su 8 da fuori. L’unico killer, anche se non è finita bene.

Ford 5 Se è vero che ha messo una bomba nel finale ed anche recuperato un pallone, è altresì vero che per tutto il resto della gara non si è sentito. Ha preso 6 rimbalzi, Charalampopoulos 12. Ford chiude con 2 su 4 da sotto e con 1 su 5 da fuori. La leggerezza dell’essere.

Tambone 6 Qui la storia è difficile. In campo 34 minuti, secondo solo a Cinciarini. La cosa che ha colpito? Quando ha capito che il tiro non andava non ha più provato, soprattutto nel finale, quando ha avuto un paio di occasioni, piedi in terra e completamente solo. Sembra aver perso gli occhi della tigre anche se la sua parte la fa sempre. Chiude con 1 su 5 da sotto e 1 sui 5 da fuori: ha 5 buoni assist. Questione di leadership?

Cinciarini 7,5 Se questa formazione non fa canestro il problema non è suo. Chiude con 11 punti e Jefferson annunciato come una specie di Attila ne ha fatti 12. Non ci prende, soprattutto da fuori, dove chiude con 1 su 6 (4 su 9 da sotto), ma ha anche 5 palle recuperate e 7 assist. Ha preso 5 rimbalzi gli stessi di Totè. Se camminava anche sulle acque aveva un altro nome.

Mazzola 4 C’è qualche problema? A questo punto si direbbe proprio di sì. Con l’allenatore? Vediamo cosa accade in settimana perché poi se salta Buscaglia non ci sono più alibi. In campo 11 minuti e chiude con 0 su 1 da sotto, 0 su 1 da fuori e un rimbalzo. Mai in partita.

Totè 5,5 Si sta spegnendo il vulcano in fase eruttiva di inizio di campionato anche perché le difese avversarie gli stanno prendendo le misure. Contro Sassari aveva poi di fronte due bronzi di Riace. Chiude con 3 su 5 da sotto, porta a casa 5 rimbalzi ma ha anche 3 palle perse.

Mockevicius 6,5 Sta in campo 16 minuti. Prende 9 rimbalzi e chiude con 4 su 5 da sotto. Ha anche una palla recuperata. Rapporto qualità prezzo ottimo si direbbe. All’interno di una partita pazza anche un minutaggio pazzo perché ha sforato i soliti 10 minuti di impiego. Nel finale a sedere.

m.g.