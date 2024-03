Le pagelle Pucciarelli il più pericoloso in area

Neri F. 5,5. I due gol? Non erano palloni facili, ma forse si poteva coprire meglio la porta.

Ceccacci 5,5. Concede qualcosa di troppo a Gaddini, impreciso in costruzione.

Tonucci 5,5. Una prestazione generosa non basta. Sul primo gol è in zona, sul secondo è

scavalcato (39’ st Molina ng).

Rossoni 5,5. Gucci non combina molto, ma la marcatura è sporca. Rimedia presto il giallo e Banchieri lo sostituisce all’intervallo (1’ st Zagnoni 6. Buon approccio. Si fa valere anche sui piazzati)

Peixoto 6. Limita come può Pattarello. Basso nel primo tempo, nella ripresa offre supporto alla

manovra arrivando più volte al cross.

Nina 5. Palloni conquistati (pochi) e buttati (diversi), per difetto di geometrie (1’ st Iervolino 5. Parte malissimo, facendosi beffare da Guccione in occasione del 2-0. Fatica ad entrare in partita).

Valdifiori 5,5. Spesso soccombente nel mezzo. Quando prova a dare ordine, i tempi delle giocate sono leggibili (28’ st Pecile 6. Partecipa al momento migliore della squadra)

Di Paola 6. Primo tempo anonimo, secondo più incisivo. Pericoloso da fuori, specie sui piazzati. Suo l’assist per Nicastro.

Karlsson 5,5. L’assistenza è scarsa, le conclusioni sono un po’ forzate. Vicino al gol su calcio d’angolo.

Pucciarelli 6. Il più pericoloso in area. Trombini gli nega il gol del 2-2. In precedenza manca l’uno contro uno in area. Un gol fallito nel primo tempo, ma c’era fuorigioco.

Nicastro 6,5. Dategli mezza palla e la butta dentro. Riapre la partita alla sua maniera. Un’altra conclusione di poco a lato. Pizzicato tre volte in fuorigioco.

Arezzo: Trombini 7,5; Donati 6, Lazzarini 6,5, Chiosa 7, Coccia 6 (22’ st Montini 6); Damiani 6,

Mawuli 6,5; Pattarello 6 (30’ st Settembrini ng), Guccione 7 (40’ st Risaliti ng), Gaddini 6,5 (22’ st Catanese 5,5); Gucci 5,5.

Arbitro: Di Cicco 6.