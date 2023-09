Le pagine di Giovanna Renzini: trasformare Pesaro in un romanzo d'avventura

Non solo racconti per bambini e comunicati stampa, per la giornalista dell’ente Provincia di Pesaro e Urbino Giovanna Renzini (foto). Ora c’è anche un romanzo ambientato a Pesaro, nella sua produzione letteraria. Si intitola "L’ultima custode" (114 pagine Bertoni Editore, 15.20 euro) il suo romanzo d’esordio: verrà presentato sabato 7 ottobre alle 16.30 in piazzetta Esedra Ciacchi, nello spazio esterno del ristorante "In Piazzetta" (ingresso libero) essendo ambientato proprio nei sotterranei di Palazzo Ciacchi che vi si affaccia.

La narrazione ha inizio da un corso di scrittura creativa svoltosi realmente, alcuni anni fa, nei sotterranei di piazzetta Esedra Ciacchi, per poi toccare, attraverso vari flashback, altri punti della città. Un corso che nel romanzo è tenuto da "prof Antonio" (lo scrittore, poeta e illustratore Antonio Ferrara) nei sotterranei di un antico palazzo nobiliare di Pesaro che fa entrare i partecipanti, in particolare la protagonista Stella, in una dimensione irreale. La donna viene attratta da una forza misteriosa che la riporta al passato, scatenata dal ritrovamento di una biglia di vetro durante la visita a uno dei cunicoli, dove si trovano una fossa del grano, un pozzo e una neviera.

Estati assolate affiorano alla memoria: quattro bambini, un futuro tutto da vivere e quell’anno, attraversato da un dolore mai metabolizzato. Antagoniste temibili, fin dal primo giorno di corso, sono le emozioni. Stella le considera "sirene ammaliatrici" pronte a colpire non appena si abbassano le difese. Ma ora le chiedono di andare fino in fondo, per portare a galla qualcosa che non comprende. Stella va a caccia di nuovi pezzi per completare un puzzle incompiuto. Entrare nel cunicolo e incamminarsi verso il pozzo, in segreto, diventa il suo obiettivo. Ed è proprio da quel luogo che le emozioni premeranno per uscire, rivelandosi alleate e non più nemiche. In tutto questo la Pesaro di un passato vacanziero si incrocia con la città attuale, la bambina di ieri si trova davanti la donna di oggi. Il libro è disponibile sul sito della casa editrice www.bertonieditore.com e ordinabile in tutte le librerie fisiche e online.

Tiziana Petrelli