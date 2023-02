Le palme infestate finiscono in Regione

Le palme aggredite dai parassiti punteruolo rosso e paysandisia ‘approdano’ in consiglio regionale. Se ne parlerà martedì su iniziativa del consigliere regionale Andrea Biancani (Pd) che sul problema, comune a diverse città costiere, ha presentato una interrogazione. Anche a Fano alcuni cittadini segnalano, in giardini privati e sul lungomare di Sassonia, palme con le foglie rivolte verso il basso, segno della malattia della pianta. Con l’interrogazione Biancani chiede se non sia opportuno "avviare un’attività di contrasto" e "prevedere sostegni economici e tecnici per incentivare e velocizzare il trattamento delle piante infestate". L’obiettivo "è mantenere un patrimonio arboreo (si parla di piante di 30-40-50 anni) che contribuisce all’equilibrio ambientale e valorizza il paesaggio urbano". Per Aset non c’è alcuna emergenza ma solo "una situazione da monitorare". Le palme di proprietà pubblica sono solo una decina, quelle presenti in Sassonia, mentre la maggior parte sono in giardini privati e molti non sanno neppure del rischio che corrono le loro piante.

an. mar.