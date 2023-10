Le parole del vescovo: "Non è solo un ’no’ alla discarica: bisogna anche cambiare rotta"

Ma il vero protagonista della marcia è stato il vescovo di Pesaro e di Urbino monsignor Sandro Salvucci, cappellino bianco in testa, camicia scura, colletto slacciato come va va e sorrisi per tutti. Le sue parole sono andate dritte al dunque: "Sono meravigliato della meraviglia della gente nel vedermi – ha detto –, ma sarò sempre dalla loro parte. Magari non dovrei essere io a dire certe cose, o qui per protestare contro la discarica. Dovrebbe esserci chi rappresenta queste persone, ma non li vedo, eccetto qualcuno". E ancora: "Quando mi hanno parlato di questa vicenda – ha continuato il vescovo –, ho pensato subito che una discarica è qualcosa di arcaico, obsoleto, un segno di quella stagione dell’inquinamento senza freni da cui dobbiamo fuggire per il bene delle prossime generazioni. Non possiamo continuare a inquinare gettando rifiuti indifferenziati in discarica. In Svizzera, vent’anni fa, ogni famiglia che produceva umido dopo un pasto lo trasformava in compostaggio. Non dico di farlo anche noi nei terrazzi dei condomini, ma differenziamo il più possibile per ridurre il quantitativo di rifiuto. Essere qui oggi con tanta gente non serve solo a dire no alla discarica, ma anche sì ad un radicale cambiamento di rotta dei nostri comportamenti. Rendiamoci conto che dobbiamo lasciare un mondo sostenibile ai nostri ragazzi e bambini, sforziamoci di cambiare dalle piccole cose, come il consumo dell’acqua. Basta sprechi, e difendiamo questa natura meravigliosa che vedo intorno come poche altre. Io ci sarò sempre per preservare questo spettacolo naturale, contro chiunque lo possa mettere a rischio per propri interessi. La politica deve pianificare, decidere, valutare ciò che serve veramente alla collettività e regolare il territorio". Per il vescovo, "sono qui non per fare una scelta di parte ma prendere la parte della gente, che è l’unica da prendere. Le persone sono sensibili di tutto ciò che va a favore di una umanità migliore. Siamo di fronte ad una scelta che va ad impattare non solo sulle generazioni attuali ma anche su quelle future. E’ chiaro che qualcuno mi possa dire ’allora, dove mettiamo la nettezza urbana?’ A questa domanda dobbiamo dare una risposta che inizi dai nostri gesti quotidiani, gettando via meno rifiuti, riciclando, riducendo il consumo dell’acqua come ho imparato a fare in Africa. Se si continua a gettare rifiuti in maniera indifferenziata si alimentano le discariche. Ma io confido nei ragazzi, sono molto più illuminati di noi. La nostra generazione non aveva questa sensibilità. Ma è certo che è il potere pubblico a dover pianificare, non il privato".

ro.da.