Le parole dell’evento Così i "fantastici 4" hanno raccontato il pallone a spicchi

La storia del basket raccontata in quattro diventa una specie di sinfonia. Intrecciata con le voci provenienti dalle diverse basket city della modernità cestistica. D’altra parte avendo attorno a un tavolo, in formato rettangolare da campo da basket costruito dalla ditta Della Chiara, nientepopodimeno che Dan Peterson, Valerio Bianchini, Sergio Tavčar e Franco Bertini non si possono che scoprire storie vere. Condotti dal giornalista UmbertoZapelloni, ma soprattutto dai loro lucidi ricordi, i magnifici quattro hanno offerto un pomeriggio preziosissimo per gli amanti di questo sport, legando le vicende del pallone a spicchi all’avventura giornalistica di Aldo Giordani e del suo Superbasket. Con Valerio Bianchini aspirante giornalista mancato che faceva per Giordani i cosiddetti “pallini“: "Lui ci raccontava il torneo di Roseto che per noi milanesi che al massimo andavamo a Loano era un posto lontano". Bianchini ha svelato anche come fosse stato il direttore a consigliarlo bene: "Mi disse, caro Valerio è meglio che continui a fare l’allenatore, perché guadagnerai di più rispetto ai tanti aspiranti giornalisti". Bianchini era cresciuto sportivamente all’oratorio di MIlano. Mentre Dan Peterson è arrivato a Milano da Chattanooga Tennessee, via Cile: "Giordani si inventò diversi nomi per farmi firnare articoli per Superbasket".

Il basket jugoslavo raccontato in italiano da TeleCapodistria è l’incredibile storia vissuta dallo sloveno Sergio Tavčar, che Franco Bertini definisce "un faro della notte per il giornalismo cestistico televisivo. Tavčar raccontava la verità quando ancora nessuno la diceva". Il cronista che raccontava quell’incredibile paese pieno di giocatori di basket: "Mi ricordo quando la Jugoplastika vinse la Coppa dei Campioni – racconta – superando una fantastica Scavolini. Eppure proprio in quelle settimane Spalato mandò a casa oltre dieci giovani giocatori più di 2 metri e 10". Giordani commentò: "E’ incredibile ma vero". Peterson e Bianchini furono i protagonisti del duello degli anni ’80. Eppure entrambi sottolineano che il vero cambiamento fu nel decennio precedente: "Con Coccia e Porelli il basket cambiò. La Lega lanciò i playoff e niente poi accadde per caso negli anni ’80".

Il lato pesarese degli aneddoti e delle storie è interpretato da Bertini: "Io sono un giocatore nato con la camicia perché proprio con la camicia feci il primo allenamento della mia vita con Agide Fava. Mia madre non voleva sprecare una maglia...". Bertini racconta la storia incredibile degli spareggi di Bologna e Milano vinti da Pesaro oppure della trasferta in treno sul binario 13 di duemila pesaresi nel 1967. Bianchini conclude con il richiamo alla passione come grande motore della storia del basket. city. Poi arriva Jasmin Repesa e ci si rituffa nel basket dell’oggi, guarda caso c’è Trieste.

Luigi Luminati