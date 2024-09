Le partite andranno in onda su Rossini tv

Sarà Rossini Tv il media partner televisivo ufficiale della Carpegna Prosciutto per la stagione 2024/25. L’emittente pesarese trasmetterà, in esclusiva regionale, le gare in differita del campionato di serie A2 con le voci di Michele Zavagnini e Mauro Procaccini. Rossini TV seguirà le conferenze stampa e gli eventi della Vuelle con servizi in onda nei propri notiziari. Inoltre, sul canale 80, confermato l’appuntamento con la trasmissione "Insieme a canestro" giunto alla 5ª stagione, in onda tutti i giovedì alle 21, condotto da Elisabetta Ferri coadiuvata da Alessio Zaffini. "Abbiamo sempre creduto nel prodotto basket - dice la direttrice della tv, Emanuela Rossi - tanto da dedicare una trasmissione esclusivamente alla Vuelle da cinque anni. Siamo felicissimi di poter dare questo ulteriore servizio ai tifosi".