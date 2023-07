Le passeggiate della salute con Franco Berrino

Un week end tra cibo, passeggiate e show cooking all’insegna di prevenzione e solidarietà con il dottor Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi. "In salute consapevolmente" è la tre giorni di eventi che si terrà a Frontone da domani a domenica. Primo appuntamento, 18.30 domani: conferenza di Berrino ai Due Pini nel castello di Frontone. Sabato, trekking in compagnia di Berrino e delle guide della Grande via. Ritrovo, alle 9.30, al parcheggio di Fonte Avellana e partenza alle 10 per una camminata di circa 3 ore. Infine domenica, show cooking con le cuoche della Grande via alle 10 ai Due Pini. L’evento è organizzato da "Il filo di Marilena", associazione no profit nata nel 2013, "che porta il nome della mia adorata madre scomparsa per una malattia oncologica – spiega l’avvocato Roberta Giuliacci - Sin dalla sua origine, finanziamo progetti per l’acquisto di macchinari donati a vari ospedali della zona e anche studi sulla prevenzione e cura del cancro. Con questo evento finanzieremo l’acquisto di un accessorio mammografo per biopsie stereotassiche per l’ospedale di Urbino e uno studio sulle cause di incidenza di tumori nella zona". e. ros.